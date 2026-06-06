Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a finalizat ancheta epidemiologică privind focarul de Salmonella înregistrat în luna mai într-o unitate de învățământ din Oradea și a concluzionat că îmbolnăvirile nu au avut cauze alimentare. Potrivit instituției, transmiterea bacteriei s-a produs cel mai probabil prin contact cu suprafețe contaminate și prin interacțiunea dintre persoane, în special prin intermediul copiilor care prezentau simptome și care au continuat să frecventeze școala în perioada respectivă.

Într-un comunicat semnat de directorul DSP Bihor, dr. Daniela Rahotă, autoritățile precizează că toate cazurile asociate focarului au avut o evoluție favorabilă.

„Ipoteza transmiterii Salmonellei exclude alimentul, dar include elemente de mediu (obiecte, suprafeţe contaminate) şi transmiterea interumană prin intermediul copiilor simptomatici care au frecventat unitatea de învăţământ în perioada respectivă”, se arată în comunicatul DSP Bihor.

Conform datelor finale ale anchetei, între 7 și 26 mai 2026 au fost confirmate 30 de cazuri asociate focarului. Dintre acestea, 29 au fost înregistrate la copii, iar unul la un profesor-educator. Toate îmbolnăvirile au fost confirmate de Laboratorul de Microbiologie al DSP Bihor, care a identificat tulpina Salmonella DO.

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Analize suplimentare realizate la Institutul Cantacuzino

Pentru confirmarea rezultatelor, probe recoltate de la 13 persoane afectate, respectiv 12 copii și un cadru didactic, au fost trimise și la Institutul Cantacuzino din București. Specialiștii institutului au confirmat prezența aceleiași bacterii, respectiv Salmonella enterica subspecia Enterica, serotip Enteritidis.

Rezultatele au contribuit la stabilirea legăturii epidemiologice dintre cazurile apărute în cadrul unității de învățământ și la identificarea modului de transmitere a infecției.

Măsuri extinse pentru limitarea răspândirii bacteriei

Pe parcursul gestionării focarului, DSP Bihor a dispus mai multe măsuri pentru controlul situației și prevenirea apariției unor noi cazuri. Autoritățile au solicitat tratarea tuturor persoanelor infectate conform antibiogramelor, efectuarea coproculturilor de control, investigarea contacților și verificarea personalului angajat al unității de învățământ.

În același timp, situația a fost comunicată Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor și raportată către autoritățile regionale și naționale de sănătate publică.

Un angajat a avut rezultat pozitiv

În cadrul anchetei au fost recoltate și analizate 46 de probe de la angajații instituției de învățământ. Rezultatele au arătat că 45 dintre acestea au fost negative, în timp ce o singură persoană a fost depistată pozitiv. De asemenea, au fost intensificate operațiunile de curățenie și dezinfecție în întreaga unitate. Personalul a fost reinstruit cu privire la respectarea normelor de igienă, iar conducerea școlii a suspendat activitățile care presupuneau participarea simultană a mai multor clase sau grupe.

Printre acestea s-au numărat excursiile, taberele și serbările școlare, măsura fiind menținută până la stingerea focarului și absența unor noi îmbolnăviri.

Primele cazuri au fost anunțate la mijlocul lunii mai

DSP Bihor a anunțat existența focarului pe 14 mai, când fuseseră identificate 13 cazuri de salmoneloză într-o unitate de învățământ preuniversitar din Oradea. La acel moment, copiii afectați aveau vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Cinci dintre aceștia au necesitat internare, fiind diagnosticați cu gastroenterocolită acută și enterocolită acută.

Ancheta epidemiologică finalizată acum arată că sursa îmbolnăvirilor nu a fost alimentația, ci transmiterea prin contact direct și prin intermediul unor suprafețe contaminate. Autoritățile sanitare precizează că focarul a fost stins, iar toate persoanele afectate s-au recuperat.