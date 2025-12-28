Este un dulce, nu prea dulce, fără zahăr. Un chec, care de fapt nu e aluat și se prepară foarte repede și simplu. Merge minunat ca mic dejun lângă o ceașcă de ceai fierbinte sau o cafea, dar și ca gustare, desert sănătos, ori pachețel de luat la școală sau la birou.

Alune de pădure sau nuci tăiate: Pentru decor, după gust

Făină de migdale sau nucă de cocos rasă: O cană și un sfert

Este o rețetă vegetariană.

Preîncălziți cuptorul la 180°C și pregătiți o formă dreptunghiulară, îngustă și înaltă), tapetând-o cu hârtie de copt. Încălziți uleiul de cocos până se topește și lăsați-l deoparte până ajunge la temperatura camerei.

Într-un bol, puneți bananele decojite și zdrobiți-le cu ajutorul unei furculițe. Continuați adăugând oul, scorțișoara, vanilia, sarea, praful de copt și uleiul de cocos. Adăugați restul ingredientelor uscate (fulgii de ovăz, migdalele, făina) până se încorporează, fără a bate compoziția prea mult.

Turnați amestecul în forma tapetată, presărați deasupra fulgi de ovăz extra și câteva alune de pădure tocate. Coaceți timp de 40-45 de minute, verificând cu o scobitoare pentru a vedea dacă este coaptă în interior. Când este gata, va fi fermă și aurie deasupra.