Rețete

Banana bread, o gustare sănătoasă care merge și la micul dejun/ Plină de nutrienți și ușor de preparat, va deveni un obicei

Ioana Radu 28 decembrie 0 comentarii
banana-bread-gustare-mic-dejun Foto: Dreamstime

Este un dulce, nu prea dulce, fără zahăr. Un chec, care de fapt nu e aluat și se prepară foarte repede și simplu. Merge minunat ca mic dejun lângă o ceașcă de ceai fierbinte sau o cafea, dar și ca gustare, desert sănătos, ori pachețel de luat la școală sau la birou.

Ingrediente pentru banana bread

  • Banane coapte: 2 bucăți

  • Ou: 1 bucată

  • Fulgi de ovăz: O cană și un sfert

  • Făină de migdale sau nucă de cocos rasă: O cană și un sfert

  • Praf de copt: Trei lingurițe

  • Scorțișoară măcinată: O linguriță (după gust)

  • Sare marină: O lingură

  • Extract de vanilie: O lingură

  • Lapte vegetal (fără zahăr adăugat): Jumătate de cană

  • Făină: O cană

  • Alune de pădure sau nuci tăiate: Pentru decor, după gust

  • Fulgi ovăz pentru decor: Opțional.

Este o rețetă vegetariană.

Preparare banana bread

  1. Preîncălziți cuptorul la 180°C și pregătiți o formă dreptunghiulară, îngustă și înaltă), tapetând-o cu hârtie de copt. Încălziți uleiul de cocos până se topește și lăsați-l deoparte până ajunge la temperatura camerei.

  2. Într-un bol, puneți bananele decojite și zdrobiți-le cu ajutorul unei furculițe. Continuați adăugând oul, scorțișoara, vanilia, sarea, praful de copt și uleiul de cocos. Adăugați restul ingredientelor uscate (fulgii de ovăz, migdalele, făina) până se încorporează, fără a bate compoziția prea mult.

  3. Turnați amestecul în forma tapetată, presărați deasupra fulgi de ovăz extra și câteva alune de pădure tocate. Coaceți timp de 40-45 de minute, verificând cu o scobitoare pentru a vedea dacă este coaptă în interior. Când este gata, va fi fermă și aurie deasupra.

  4. Lăsați să se răcească înainte de a o tăia. Se păstrează timp de 3-4 zile într-un recipient cu capac sau poate fi chiar congelată în felii (le decongelăm direct în prăjitorul de pâine).

Ioana Radu

