Tonul conservat este tot mai des ingredientul care poate transforma mesele de post fără a le îndepărta de tradiție. În multe gospodării, zilele de post se bazează pe preparate simple, voluminoase, dar uneori sărace în nutrienți. Pâinea, cartofii, pastele sau produsele tartinabile vegetale reprezintă alegeri obișnuite, însă nu aduc întotdeauna energia și echilibrul necesare. În acest context, tonul devine o resursă accesibilă, nutritivă și ușor de integrat în mesele zilnice.

Chef Alex Cîrțu subliniază valoarea reală a acestui ingredient în zilele cu dezlegare la pește. „Tonul este un aliment cu o densitate nutrițională impresionantă. Aduce proteine complete, grăsimi sănătoase și un aport consistent de vitamine și minerale, fără să iasă din spiritul postului”, explică acesta.

Într-o perioadă în care mesele tind să fie monotone și mai puțin consistente, o porție de ton poate schimba radical profilul nutrițional al unei zile întregi. Peștele rămâne una dintre cele mai valoroase opțiuni alimentare din post, fiind permis doar în anumite momente ale calendarului religios. Tonul se remarcă prin conținutul de acizi grași Omega-3, importanți pentru inimă și creier. Aduce iod, seleniu, vitamina B12 și vitamina D, nutrienți greu de atins printr-o dietă exclusiv vegetală. „Într-un meniu bazat pe cereale și legume, proteina completă lipsește de multe ori. Tonul oferă această componentă esențială, susținând masa musculară și sațietatea”, precizează chef Cîrțu.

Ingredient versatil

Versatilitatea ingredientului este unul dintre motivele pentru care tonul conservat câștigă teren în bucătăria românească. Tradiția culinară locală include deja numeroase preparate cu pește în perioada postului: plachii, saramuri, chiftele sau tocănițe. „Tonul poate înlocui cu succes alte tipuri de pește. Nu are miros pregnant, se lucrează ușor cu el și se adaptează rapid la rețetele clasice sau moderne”, mai spune chef Alex Cîrțu. În plus, nu necesită gătire suplimentară, ceea ce îl face ideal pentru mese rapide sau pentru cei care nu au experiență în bucătărie.

Printre preparatele cel mai des întâlnite în zilele de post se află salatele cu ton, preferate pentru că sunt sățioase și rapide. Și reinterpretările salatei orientale cu ton și măsline sunt populare, la fel și wrapurile de post cu hummus, legume crude și ton.

O altă opțiune sunt pastele simple cu roșii, usturoi și ton în ulei. Chiftelele de ton cu legume rase, coapte și servite cu un sos vegetal, sunt la rândul lor o variantă hrănitoare. „Tonul e prietenos cu legumele, ierburile aromatice și condimentele. Poate fi integrat într-o mulțime de combinații fără reguli stricte”, adaugă chef Cîrțu.

Un meniu complet de post

Pentru o zi cu dezlegare la pește, chef Cîrțu propune și un meniu complet, cu tonul ca ingredient–vedetă. Antreul include rulouri de vinete coapte umplute cu cremă de năut, lămâie și ton mărunțit. Felul principal este o porție de paste integrale cu sos de roșii redus, usturoi, capere și ton, completate cu pătrunjel proaspăt. Alături, o salată caldă de linte, ceapă roșie murată, roșii uscate și ton oferă textură și consistență. Desertul rămâne vegetal: o spumă aerată de avocado cu cacao și sirop de curmale, fără zahăr adăugat.

Alex Cîrțu a fost concurent la MasterChef România, fiind ulterior fondatorul brandului LifeBox. A dezvoltat echipe și concepte gastronomice, iar astăzi este consultant HoReCa și tehnician nutriționist. „Gătitul pentru mine nu e doar despre mâncare, ci despre structură, echilibru și impact real”, spune acesta.