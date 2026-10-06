Vânzările cu amănuntul din România au crescut cu 2,3% în august față de iulie, iar ritmul anual a revenit pe plus pentru prima dată din august 2025. Vânzările de produse nealimentare au avut cea mai bună evoluție, în timp ce comerțul cu produse alimentare a crescut ușor față de luna precedentă, dar a rămas în scădere anuală, notează Economedia.

Potrivit unei analize Erste Group bazate pe datele Institutului Național de Statistică (INS), cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 2,3% în august față de luna precedentă. Comparativ cu august 2025, creșterea a fost de 0,1%, după o scădere anuală de 6,1% în iulie.

Este prima creștere anuală a vânzărilor cu amănuntul înregistrată din august 2025.

Evoluția din august a fost susținută în principal de vânzările de produse nealimentare. Comerțul cu produse alimentare și vânzările de carburanți au înregistrat, la rândul lor, creșteri față de luna precedentă.

Vânzările de alimente au crescut ușor în august

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,6% în august față de iulie. Comparativ cu aceeași lună din 2025, acestea au fost însă cu 1,9% mai mici.

În cazul produselor nealimentare, cifra de afaceri a crescut cu 4% față de luna precedentă și cu 0,2% față de august 2025.

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Vânzările de combustibili pentru autovehicule au avansat cu 1,8% față de iulie, dar au rămas cu 0,3% sub nivelul din august 2025.

Potrivit Erste, rezultatul general din august a fost peste așteptările analiștilor.

Consumul începe să se redreseze, dar puterea de cumpărare rămâne sub presiune

Analiza Erste arată o îmbunătățire mai vizibilă a consumului în trimestrul al treilea, ceea ce susține estimarea că cheltuielile populației s-ar putea consolida în a doua jumătate a anului.

Totuși, creșterea salariilor rămâne în urma inflației, ceea ce continuă să afecteze puterea de cumpărare.

„Ne așteptăm ca salariile reale să rămână în teritoriu negativ pe tot parcursul anului 2026. Continuăm să ne așteptăm ca vânzările cu amănuntul să înregistreze o scădere în 2026, în ciuda unei performanțe relativ mai solide în a doua jumătate a anului”, arată analiza Erste Group.

Astfel, revenirea din august nu schimbă deocamdată perspectiva pentru întregul an. Analiștii estimează că vânzările cu amănuntul vor încheia 2026 pe minus, chiar dacă evoluția din a doua parte a anului este mai bună.

Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit marginal

Datele privind încrederea consumatorilor indică o evoluție ușor mai favorabilă în septembrie. Indicatorul a ajuns la -32,5, față de -32,6 în august.

Respondenții au raportat o percepție mai bună atât asupra situației lor financiare din trecut, cât și asupra celei anticipate. Și evaluarea situației economice generale s-a îmbunătățit.

În același timp, intențiile privind achizițiile majore în următoarele 12 luni au scăzut, semn că populația rămâne prudentă în privința cheltuielilor importante.

Încrederea în sectorul comerțului cu amănuntul s-a îmbunătățit mai vizibil, de la 0,6 în august la 2,7 în septembrie. Managerii din retail au indicat o activitate comercială mai intensă în ultima perioadă și niveluri mai reduse ale stocurilor. Pentru perioada următoare, așteptările acestora au devenit însă mai pesimiste.