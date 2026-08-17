Ultimele săptămâni din august sunt importante pentru recoltare, udare și pregătirea plantelor pentru sezonul rece. Câteva lucrări făcute acum pot influența grădina de anul viitor.

Sfârșitul verii nu înseamnă că activitatea din grădină s-a încheiat. Temperaturile pot rămâne ridicate, în timp ce plantele încep deja să se pregătească pentru schimbarea sezonului. Horticultorii citați de Express recomandă opt lucrări care ar trebui făcute înainte de încheierea lunii august.

Recoltarea fructelor și legumelor coapte

Roșiile, vinetele, castraveții și prunele se numără printre produsele care pot ajunge la maturitate în această perioadă. Recoltarea regulată reduce riscul ca fructele să se strice pe plantă și poate încuraja, în cazul unor culturi, dezvoltarea celor rămase.

Legumele și fructele trebuie verificate frecvent, mai ales în perioadele foarte calde. Temperaturile ridicate pot accelera coacerea și alterarea.

Îndepărtarea florilor ofilite

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Florile uscate pot fi tăiate pentru ca plantele să nu mai consume energie formând semințe. La anumite specii, această intervenție poate stimula apariția unor flori noi și poate menține planta viguroasă.

Tăierea trebuie făcută cu atenție, fără a afecta mugurii și lăstarii tineri. Florile care urmează să fie păstrate pentru semințe nu trebuie îndepărtate.

Udarea corectă în zilele caniculare

Plantele au nevoie de apă în perioadele secetoase, dar momentul udării este important. Dimineața devreme este intervalul recomandat, deoarece evaporarea este redusă, iar apa poate ajunge mai ușor la rădăcini.

Udarea se poate face și seara, după scăderea temperaturii. Apa trebuie direcționată spre sol, nu pe frunze. O udare mai rară, dar profundă, este în general mai eficientă decât aplicarea zilnică a unei cantități mici de apă.

Îndepărtarea buruienilor

Buruienile concurează cu plantele cultivate pentru apă, lumină și substanțe nutritive. Dacă sunt lăsate să producă semințe, problema poate deveni mai dificil de controlat în sezonul următor.

Acestea se scot mai ușor după ploaie sau udare, când solul este umed. Este indicată îndepărtarea rădăcinii, nu doar ruperea părții aflate la suprafață.

Aplicarea unui strat de mulci

Scoarța, paiele și alte materiale organice pot forma un strat protector la suprafața solului. Mulciul reduce evaporarea apei, limitează dezvoltarea buruienilor și protejează rădăcinile în timpul variațiilor de temperatură.

Materialul nu trebuie așezat direct pe tulpina plantei sau pe trunchiul copacului. Umiditatea menținută permanent în aceste zone poate favoriza putrezirea și apariția bolilor.

Semănarea florilor anuale rezistente

Unele plante anuale rezistente, printre care albăstrelele și gălbenelele, pot fi semănate la sfârșitul verii. Dacă vremea și solul permit, plantele tinere își pot forma rădăcini înainte de iarnă și pot porni mai repede în vegetație anul următor.

Momentul potrivit depinde însă de specie și de clima locală. În zonele cu ierni mai aspre, plantele tinere pot avea nevoie de protecție.

Colectarea semințelor și pregătirea butașilor

Semințele de mac, mazăre dulce și alte flori pot fi recoltate după uscarea completă a capsulelor. Este recomandată alegerea unei zile fără ploaie. Semințele trebuie păstrate într-un loc uscat și etichetate cu numele plantei și anul recoltării.

Sfârșitul verii este potrivit și pentru prelevarea butașilor de la anumite plante. Aceștia pot forma rădăcini înainte de iarnă, urmând să fie plantați în grădină în sezonul viitor.

Plantarea bulbilor care înfloresc toamna

Bulbii speciilor cu înflorire de toamnă pot fi plantați în august, astfel încât să aibă timp să se stabilească înainte de răcirea vremii. Adâncimea și locul de plantare trebuie alese în funcție de cerințele fiecărei specii.

Calendarul diferă însă de la o plantă la alta. De aceea, indicațiile de pe ambalaj sau recomandările pepinierei trebuie verificate înainte de plantare.