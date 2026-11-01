O toxiinfecție alimentară suferită chiar înaintea unei competiții internaționale a declanșat un scandal de proporții globale în lumea sportului de performanță și a dus la modificarea regulamentelor internaționale de igienă. Atleta australiană Joanna Wietrzyk (24 de ani), deținătoare a unui record mondial în competițiile de fitness Hyrox, a făcut primele declarații oficiale după episodul nefericit din luna septembrie de la Beijing, unde a continuat să alerge și să folosească echipamentele comune deși suferea o criză de diaree acută cauzată de o infecție bacteriană, potrivit unui interviu acordat în exclusivitate pentru BBC.

Sportiva a recunoscut că decizia sa de a continua cursa – în care participanții alternează alergarea pe distanța de un kilometru cu exerciții intense precum împinsul saniei, sărituri burpee, canotaj în sală și fandări cu sacul de nisip – a fost o greșeală majoră care i-a pus în pericol pe ceilalți concurenți.

„A fost decizia mea să continui să concurez, așa că îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru. Nu m-am gândit cu adevărat la cei din jurul meu… privind înapoi, decizia pe care am luat-o a fost o decizie greșită. Îmi cer scuze persoanelor afectate de acea situație”, a declarat Joanna Wietrzyk pentru sursa citată.

Toxiinfecția bacteriană s-a declanșat brusc la jumătatea cursei

Atleta a explicat că a intrat în competiție fără niciun semn de boală, însă starea ei de sănătate s-a prăbușit brusc în timpul probei din cauza unei infecții bacteriene severe.

„Am suferit o infecție bacteriană din cauza unei toxiinfecții alimentare, dar am intrat în cursă simțindu-mă proaspătă, simțindu-mă foarte, foarte bine. A fost o experiență foarte neașteptată. Abia pe la jumătatea cursei s-a întâmplat totul… În acel moment, fiind o persoană foarte competitivă și o sportivă de elită, singurul meu obiectiv era cursa. Evident, i-am pus în pericol pe alții”, a adăugat tânăra.

Experiența nefericită, urmată de distribuirea masivă a imaginilor pe rețelele de socializare și de un val uriaș de reacții negative, a fost descrisă de sportivă drept „traumatică”. Wietrzyk a mărturisit chiar că s-a gândit să se retragă definitiv din acest sport născut la Hamburg în 2017 și devenit extrem de popular la nivel global.

De la declarații sfidătoare la retragerea voluntară a titlului

Întrebată despre prima ei reacție de pe rețelele de socializare – o postare ștearsă ulterior în care scria „Ori dai tot ce ai, ori du-te acasă” și „o victorie rămâne o victorie” –, atleta a explicat că se afla într-o stare de șoc emoțional.

„Eram într-o stare de ‘luptă sau fugi’ atunci când am solicitat îngrijiri medicale. Nu am luat în calcul cu adevărat cum ar fi privit publicul acea situație. Am avut nevoie de acele zile ca să reflectez asupra acestui lucru și să-l procesez. Sportivii de elită sunt atât de concentrați pe victorie și pe a face tot ce pot, pe a-și pune pregătirea în valoare și pe a-și arăta condiția fizică întregii lumi. Dar viața înseamnă mai mult… decât doar cursele și doar victoria”, a reflectat atleta.

La scurt timp după competiția de la Beijing, Wietrzyk și-a prezentat scuzele publice, a renunțat la dreptul la victorie și s-a retras retroactiv din cursă. Înainte de revenirea sa oficială în competiții la etapa de la Hamburg, atleta a recunoscut că este „neliniștită” și speră că acest caz nu îi va distruge cariera:

„Nu vreau ca asta să devină identitatea mea.”

Scuzele organizatorilor, rambursarea taxelor și schimbarea regulamentului global

Incidentul a atras critici dure la adresa organizatorilor Hyrox China pentru faptul că nu au oprit-o pe sportivă în timpul cursei, mai ales că echipamentele erau folosite la comun într-un spațiu închis. Atleta a precizat că niciun oficial nu a direcționat-o să se oprească la momentul respectiv.

Cofondatorul competiției Hyrox, Moritz Fürste, și-a cerut scuze public, recunoscând că lipsa de reacție imediată a fost o greșeală, iar Hyrox China le-ar fi rambursat ulterior taxele de înscriere anumitor concurenți afectați. Totodată, organizatorii au anunțat măsuri severe împotriva celor care au trimis mesaje abuzive sau amenințări la adresa sportivei, interzicându-le accesul la evenimentele viitoare.

Ca urmare directă a acestui caz de toxiinfecție alimentară, competiția Hyrox a introdus un nou regulament strict la nivel mondial: arbitrii au primit puterea explicită de a scoate imediat din cursă orice sportiv dacă voma, urina sau fecalele acestuia prezintă un risc de contaminare biologică sau amenință siguranța celorlalți participanți.