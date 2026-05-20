VIDEO | Soluția găsită de un antreprenor pentru surplusul de ouă de prepeliță: pastele / Antonie Vadim: „Fiecare 100g de paste uscate conțin circa 4 ouă de prepeliță sub formă uscată”

Antreprenorul Antonie Vadim a transformat o provocare într-o oportunitate și a pus bazele unei afaceri de familie cu un concept aparte: paste făinoase realizate exclusiv din făină și ouă de prepeliță.

În vara anului 2025, în apropiere de Iași, antreprenorul a deschis o mică fabrică, „Darurile Prepeliței”. Aici a transformat ingredientele simple, făină și ouă e prepeliță, într-un produs special.

„Facem cele mai simple și mai speciale paste posibile, din două ingrediente: făină și ouă de prepeliță”, spune Antonie Vadim, pentru G4Food.

De la crescătorie de prepelițe, la paste făinoase cu ouă de prepeliță

Povestea afacerii a pornit însă dintr-o altă activitate. Înainte de fabrica de paste, antreprenorul deținea o crescătorie de prepelițe, în Republica Moldova, unde s-a născut.

În momentul în care producția de ouă a devenit prea mare, iar piața de desfacere a rămas la fel de mică, el a căutat o soluție pentru valorificarea surplusului.

„Ideea afacerii a venit practicând o altă afacere. Eu am deținut o crescătorie de prepelițe în Moldova și atunci când am avut loturi de ouă de prepeliță în exces, am găsit o soluție: utilizarea lor prin fabricarea pastelor”, a spus acesta pentru G4Food.

Antonie Vadim: „Pastele cu ouă de prepeliță reprezintă optiunea sănătoasă și delicioasă în materie de paste făinoase”

În mica fabrică de lângă Iași, făina de grâu provenită din România este combinată cu ouă proaspete, de prepeliță. Procesul este unul atent controlat: făina este cernută, ouăle sunt sparte, iar apoi aluatul este frământat și modelat în diferite forme de paste.

” Facem cele mai simple și mai speciale paste posibile. Simple, prin rețeta cu două ingrediente și speciale prin experiența pe care o oferă. De la deschiderea ambalajului până la ultima bucată din farfurie, pastele cu ouă de prepeliță reprezintă optiunea sănătoasă și delicioasă în materie de paste făinoase.

Fiecare 100g de paste uscate conțin circa 4 ouă de prepeliță sub forma uscată. Ouăle de prepeliță oferă pastelor la fierbere un plus de elasticitate și rezistență. Gătite în supe, cu sosuri sau în deserturi, pastele cu ouă de prepeliță devin vedeta oricărui fel de mâncare”, ne dezvăluie Antonie Vadim.

Pastele cu ouă de prepeliță, vedeta oricărui fel de mâncare

„Secretul nostru este că le facem doar cu ouă de prepeliță proaspete și de aici decurg o serie de calități și avantaje. De exemplu, cele nutriționale: consumând paste cu ouă de prepeliță avem parte de beneficiile oului de prepeliță”, spune antreprenorul.

În plus, pastele se comportă foarte bine la fierbere, nu tulbură excesiv apa, nu se umflă și nu se lipesc după răcire. Totodată, ele au o elasticitate aparte și își păstrează forma chiar și în combinație cu sosuri sau brânzeturi.

„Ouăle de prepeliță oferă pastelor la fierbere un plus de elasticitate și rezistență. Pastele nu își pierd forma și se comportă foarte bine în combinație cu sosurile, cu brânzeturile”, mai spune Antonie Vadim.

Produsele pot fi folosite într-o varietate de preparate, de la supe și feluri principale, până la deserturi, iar antreprenorul spune că acestea devin rapid „vedeta oricărui fel de mâncare”.

„Orice grijă a societății este și grija noastră, pentru că noi depindem de consumatorul final”

Pastele se comercializează în punguțe de 200 grame și costă 15 lei, indiferent dacă este vorba de tăieței, tagliolini, tagliatelle, rigatoni sau scoici cu ouă.

Deși este o afacere mică, de familie, provocările economice actuale se resimt și aici. Antreprenorul recunoaște că schimbările economice și sociale îi influențează direct activitatea companiei.

„Afacerea merge bine, dar, în contextul actual, resimțim și noi orice schimbare la nivel local, regional sau mondial. Orice grijă a societății este și grija noastră, pentru că noi depindem de consumatorul final”, recunoaște antreprenorul.