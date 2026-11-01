Meseria tradițională unde e criză uriașă de angajați / „Câștigi 1.600 de euro pe lună dacă știi să mânuiești cuțitul, dar tinerii nu mai vor să o învețe”

01 nov. 2026, Articole / Reportaje
Meseria tradițională unde e criză uriașă de angajați / „Câștigi 1.600 de euro pe lună dacă știi să mânuiești cuțitul, dar tinerii nu mai vor să o învețe”
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Găsirea unui loc de muncă stabil a devenit o adevărată provocare pentru mii de cetățeni în Spania, însă sectorul prelucrării cărnii se confruntă cu o situație complet opusă. Deficitul acut de personal calificat a transformat măcelăria dintr-un meserie tradițională într-una dintre cele mai bune oportunități de angajare rapidă și stabilitate financiară pentru cei care învață tehnica de tranșare, scrie presa spaniolă.

Totuși, pentru a obține un post nu este suficientă doar buna voință. Măcelăriile spaniolilor pun candidații direct la o probă practică în fața vitrinei, unde aceștia trebuie să demonstreze îndemânare și rapiditate la felierea bucăților de pui, porc sau vită, dar și la pregătirea estetică a cărnii pentru clienți, notează Elespanol.

Proba de foc de la vitrină și comunitatea de străini care acoperă golurile

Din cauza lipsei de interes din partea tinerilor locali pentru această profesie, majoritatea celor care ocupă locurile de muncă vacante provin din America Latină. Mulți dintre aceștia sosesc deja cu meseria învățată în țările natale, însă sunt nevoiți să își adapteze tehnica de tăiere la cerințele și obiceiurile specifice ale clienților din Spania.

Conform Pasión Por La Carne, condițiile salariale variază considerabil în funcție de experiența practică și ierarhia atribuțiilor din magazin.

Grila de salarizare: de la 1.000 la 1.600 de euro pe lună

În prima lună de probă, salariul este fixat de regulă la aproximativ 1.000 de euro net, perioadă în care angajatorul evaluează viteza de lucru și modul real în care candidatul mânuiește cuțitul.

Un începător care se limitează la servirea clienților și la pregătiri simple de bază obține un venit lunar cuprins între 1.000 și 1.200 de euro. În schimb, profesioniștii cu experiență completă încheie contracte mult mai avantajoase.

„Dacă știi de mezelărie, dezosarea pieselor mari și aranjarea vitrinei, ajungi ușor la 1.600 de euro pe lună”, explică autorul canalului specializat.

De asemenea, amplasarea măcelăriei și volumul de vânzări influențează venitul final. Spațiile comerciale situate în zone centrale sau cu trafic pietonal intens oferă salarii peste medie pentru a împiedica plecarea meseriașilor iscusiți către concurență sau către marile lanțuri de supermarketuri.

Viteza de tăiere și igiena garantează un loc de muncă pe viață

Secretul pentru a rezista și a avansa în acest sector constă în igienă impecabilă și viteza de tăiere. Cumpărătorii caută feliile fine, bine prezentate, astfel că măcelarul trebuie să se remarce prin atenția oferită clientului și prin precizia manuală în pregătirea fiecărei comenzi.

Învățarea acestei profesii garantează un loc de muncă pe o piață în care mâna de lucru calificată este tot mai rară, dovedind că măcelăria rămâne o meserie profitabilă și sigură pe termen lung.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
31 oct.
O colecție de peste 500 de modele John Deere, vândută la licitație pentru 24.000 de lire sterline/ Un singur tractor a ajuns la 670 de lire
O colecție de peste 500 de modele John Deere, vândută la licitație pentru 24.000 de lire sterline/ Un singur tractor a ajuns la 670 de lire
Articole / Reportaje
31 oct.
Protest inedit în Philadelphia/ O fostă profesoară de 78 de ani, arestată pentru că a blocat roboții care livrează mâncare/ Legea din Pennsylvania îi tratează pe roboți ca pe pietoni
Protest inedit în Philadelphia/ O fostă profesoară de 78 de ani, arestată pentru că a blocat roboții care livrează mâncare/ Legea din Pennsylvania îi tratează pe roboți ca pe pietoni
Articole / Reportaje
31 oct.
Ce surprize vi se pregătesc la Gingerbread Fair 2026/ Două zile dedicate turtei dulci, dar și ciocolatei calde cu marshmallows, frișcă, scorțișoară, caramel și biscuiți
Ce surprize vi se pregătesc la Gingerbread Fair 2026/ Două zile dedicate turtei dulci, dar și ciocolatei calde cu marshmallows, frișcă, scorțișoară, caramel și biscuiți
Articole / Reportaje
31 oct.
De Halloween, revine Halloweena, mandarina dovleac!/  Fructul cultivat în Spania ajunge în 5 țări
De Halloween, revine Halloweena, mandarina dovleac!/  Fructul cultivat în Spania ajunge în 5 țări
Articole / Reportaje
31 oct.
Alertă în SUA! Gripa aviară s-a răspândit la 27 de ferme de lapte din statul Washington, în doar 3 săptămâni!
Alertă în SUA! Gripa aviară s-a răspândit la 27 de ferme de lapte din statul Washington, în doar 3 săptămâni!

Cele mai noi articole

Pelteaua de gutui mănăstirească / Secretul Părintelui Efrem Băndărică pentru desertul auriu perfect: „Adăugați sucul de lămâie spre final”
Pelteaua de gutui mănăstirească / Secretul Părintelui Efrem Băndărică pentru desertul auriu perfect: „Adăugați sucul de lămâie spre final”
Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă
Topul mâncărurilor românești creat de două italience la București / Ce au pus în fruntea clasamentului și ce desert grecesc au strecurat în listă
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
Radar G4Food | Plafonul tichetelor de masă ar putea crește la 50 de lei / Froo ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K / Marile branduri din magazine lansează ARPM / Harghita lansează prima hartă gastronomică online / Începe Black Friday 2026
ABC în bucătărie | Când trebuie să pui sarea atunci când gătești ciuperci: la început sau la sfârșit?
ABC în bucătărie | Când trebuie să pui sarea atunci când gătești ciuperci: la început sau la sfârșit?
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027
Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027