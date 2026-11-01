Găsirea unui loc de muncă stabil a devenit o adevărată provocare pentru mii de cetățeni în Spania, însă sectorul prelucrării cărnii se confruntă cu o situație complet opusă. Deficitul acut de personal calificat a transformat măcelăria dintr-un meserie tradițională într-una dintre cele mai bune oportunități de angajare rapidă și stabilitate financiară pentru cei care învață tehnica de tranșare, scrie presa spaniolă.

Totuși, pentru a obține un post nu este suficientă doar buna voință. Măcelăriile spaniolilor pun candidații direct la o probă practică în fața vitrinei, unde aceștia trebuie să demonstreze îndemânare și rapiditate la felierea bucăților de pui, porc sau vită, dar și la pregătirea estetică a cărnii pentru clienți, notează Elespanol.

Proba de foc de la vitrină și comunitatea de străini care acoperă golurile

Din cauza lipsei de interes din partea tinerilor locali pentru această profesie, majoritatea celor care ocupă locurile de muncă vacante provin din America Latină. Mulți dintre aceștia sosesc deja cu meseria învățată în țările natale, însă sunt nevoiți să își adapteze tehnica de tăiere la cerințele și obiceiurile specifice ale clienților din Spania.

Conform Pasión Por La Carne, condițiile salariale variază considerabil în funcție de experiența practică și ierarhia atribuțiilor din magazin.

Grila de salarizare: de la 1.000 la 1.600 de euro pe lună

În prima lună de probă, salariul este fixat de regulă la aproximativ 1.000 de euro net, perioadă în care angajatorul evaluează viteza de lucru și modul real în care candidatul mânuiește cuțitul.

Un începător care se limitează la servirea clienților și la pregătiri simple de bază obține un venit lunar cuprins între 1.000 și 1.200 de euro. În schimb, profesioniștii cu experiență completă încheie contracte mult mai avantajoase.

„Dacă știi de mezelărie, dezosarea pieselor mari și aranjarea vitrinei, ajungi ușor la 1.600 de euro pe lună”, explică autorul canalului specializat.

De asemenea, amplasarea măcelăriei și volumul de vânzări influențează venitul final. Spațiile comerciale situate în zone centrale sau cu trafic pietonal intens oferă salarii peste medie pentru a împiedica plecarea meseriașilor iscusiți către concurență sau către marile lanțuri de supermarketuri.

Viteza de tăiere și igiena garantează un loc de muncă pe viață

Secretul pentru a rezista și a avansa în acest sector constă în igienă impecabilă și viteza de tăiere. Cumpărătorii caută feliile fine, bine prezentate, astfel că măcelarul trebuie să se remarce prin atenția oferită clientului și prin precizia manuală în pregătirea fiecărei comenzi.

Învățarea acestei profesii garantează un loc de muncă pe o piață în care mâna de lucru calificată este tot mai rară, dovedind că măcelăria rămâne o meserie profitabilă și sigură pe termen lung.