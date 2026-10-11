Crama De Kleine Schorre din provincia olandeză Zeelanda, care furnizează de peste 20 de ani vinuri pentru pasagerii clasei World Business a KLM, a fost aleasă pentru cea de-a 107-a casă în miniatură Delft Blue a companiei aeriene. Miniatura a fost dezvelită pe 7 octombrie, cu ocazia aniversării KLM, conform unui comunicat de presă primit de Redacția G4Food.

Compania aeriană KLM a marcat 107 ani de activitate prin includerea cramei De Kleine Schorre din localitatea Dreischor, provincia Zeelanda, în colecția sa de case în miniatură Delft Blue. Tradiția anuală celebrează clădiri și locuri reprezentative, iar ediția din acest an aduce în prim-plan un producător de vinuri care a contribuit la promovarea vinului olandez pe plan internațional.

De Kleine Schorre, o cramă înființată într-o regiune neașteptată pentru viticultură

Podgoria De Kleine Schorre a fost înființată în 2001, pe insula Schouwen-Duiveland din provincia Zeelanda. Proiectul a fost primit inițial cu scepticism, întrucât regiunea nu era considerată un loc potrivit pentru producția de vinuri de calitate. Solurile argiloase marine și vânturile sărate reprezentau condiții diferite de cele asociate în mod tradițional cu marile regiuni viticole din sudul Europei.

În timp, crama a devenit unul dintre producătorii cunoscuți de vin din Olanda. Vinurile sale sunt servite pasagerilor KLM care călătoresc la clasa World Business pe zborurile intercontinentale, în perioada septembrie-noiembrie.

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Parteneriatul dintre cele două companii durează de peste două decenii și se bazează, potrivit reprezentanților KLM, pe atenția acordată calității, ospitalității și inovației.

„Este o onoare uriașă pentru crama noastră să facă parte din colecția de case în miniatură KLM. Acum douăzeci și cinci de ani am pornit la drum cu convingerea că în Olanda se poate face un vin excelent, într-o perioadă în care vinul olandez nu apărea pe nicio listă de vinuri”, a declarat Johan van de Velde, proprietarul De Kleine Schorre.

Acesta a adăugat că parteneriatul cu KLM le-a permis călătorilor din întreaga lume să descopere vinurile din Zeelanda, iar includerea cramei în colecția de miniaturi reprezintă o recunoaștere a activității din ultimii 25 de ani.

KLM își continuă tradiția caselor Delft Blue

KLM este cea mai veche companie aeriană din lume care operează în continuare sub numele său original. Începând din anii 1950, compania oferă pasagerilor clasei World Business de pe zborurile intercontinentale case în miniatură inspirate de clădiri reprezentative din Olanda și din alte țări.

Din anii 1990, miniaturile sunt umplute cu gin olandez Bols și au devenit obiecte de colecție. Din 1994, numărul casei lansate anual corespunde vârstei companiei. Noua miniatură, cu numărul 107, a fost dezvelită pe 7 octombrie, data aniversării KLM.

Crama De Kleine Schorre este al treilea obiectiv din provincia Zeelanda inclus în colecție, după două clădiri din Middelburg și Veere.

„Prin cea de-a 107-a casă în miniatură Delft Blue, aducem un omagiu cramei De Kleine Schorre, un partener care, la fel ca și KLM, a avut curajul să fie pionier și a demonstrat că măiestria și calitatea olandeză pot obține recunoaștere internațională”, a declarat Marjan Rintel, președinte și CEO al KLM.

KLM a aniversat 30 de ani de zboruri neîntrerupte între București și Amsterdam

În România, KLM a operat primul zbor către București în 1965, iar din 9 aprilie 1996 asigură fără întrerupere legătura aeriană dintre România și Olanda.

În 2026, compania a marcat 30 de ani de operare continuă pe ruta București-Amsterdam, pe care oferă până la trei zboruri zilnice. Prin hub-ul de la Amsterdam Schiphol, pasagerii din România au acces la conexiuni către peste 160 de destinații din întreaga lume.

Tot în săptămâna aniversării, KLM a primit primul său Airbus A350, un model de aeronavă mai eficient din punctul de vedere al consumului de combustibil, mai silențios și cu emisii mai reduse decât generațiile anterioare, potrivit companiei. Aeronava urmează să fie introdusă pe mai multe rute intercontinentale.