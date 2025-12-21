În Maramureș, Crăciunul se trăiește ca odinioară, cu oameni, colinde și obiceiuri din vechime. Doar zăpada a lipsit pentru a avea un Crăciun autentic, așa cum era pe vremuri, la cea de-a XVII-a ediție a evenimentului „Crăciun în Maramureș”, unde s-au adunat comunități din întreg județul la Muzeul Satului din Baia Mare.

Evenimentul a început încă de la ora 11:00, când colindătorii au pornit în paradă pe străzile municipiului, ajungând, în cele din urmă, la gospodăriile din muzeu, unde gazdele au pregătit deja „răsplata” pentru colinde, respectiv bucate tradiționale, cocuți, mere și nuci, așa cum se dădeau odinioară cetelor de copii care veneau la colindat.

Sunetul clopotelor, glasurile copiilor și urăturile au schimbat ritmul orașului pentru câteva ore. În satul de pe Dealul Florilor din Baia Mare, vizitatorii au avut parte de o experiență pe care unii nu au trăit-o niciodată. Pe alții i-a teleportat în anii copilăriei.

Muzeul Satului, inimă a tradițiilor maramureșene

La ora 12:00, porțile Muzeului Satului s-au deschis larg pentru deschiderea oficială, iar gospodăriile vechi au prins viață. Evenimentul a reunit cele patru mari zone etnografice ale județului, fiecare cu obiceiurile și cu portul ei.

Vizitatorii au fost invitați să intre în case, să asculte colinde, să simtă ospitalitatea specifică locului și să servească din bucatele pregătite special pentru ei.

Între timp, pe scena din muzeu au urcat grupuri de colindători din tot județul.

O altă atracție a evenimentului a fost târgul meșterilor populari, care au prezentat, pe lângă costume populare și diferite obiecte artizanale, și preparate tradiționale. Costume populare cusute manual, gube grele, cojoace din piele, ciorapi de lână și opinci, ceramică decorativă și de uz casnic, sculpturi în lemn sau miniaturi în sticle, toate au creat o atmosferă vie.

Producătorii locali au completat atmosfera cu pâine proaspătă, prăjituri de casă, produse de carmangerie etc. Totul a mirosit a sărbătoare.

Preparate ca odinioară

Gospodinele din Chiuzbaia au pregătit cocuți, din aluat de pâine, care se oferă copiilor. „Fetițele primesc «pupeze», iar băieții cocuți”, spune Crina Petruț, care aduce tradiții din Chiuzbaia. „Încercăm să duce tradiția mai departe, așa cum făceau bunicile noastre”, spune Marița Grigor din Chiuzbaia, o bătrână de 84 de ani care știe cum se făceau aluaturile odinioară.

Anca Cosciug din Suciu de Sus a venit cu preparate atât pentru cei care țin post, cât și pentru cei care mănâncă „de dulce”. „Totul este preparat la noi în gospodărie. Avem jumări de porc, specifice perioadei, untură cu ceapă roșie – o minunăție. Am adus zacuscă cu legume din grădina noastră, tocană de legume de post, sau pate de casă. Toate sunt produse de noi”, spune ea.

„E un bisnis mic, de familie, ne ocupăm de producerea bucatelor pe care noi le-am pus aici pe masă.

Singurul lucru care a lipsit pentru un Crăciun autentic a fost zăpada. Nu a fost ger, nu a fost alb, dar a fost redată cu multă precizie atmosfera de altă dată, cu colindele cetelor de copii în casele deschise pentru ei.

„Crăciun în Maramureș” rămâne un reper al iernii. O lecție despre identitatea românească de la nord, de unde „se agață harta în cui”.

Într-o lume grăbită, Maramureșul a arătat din nou că tradițiile nu sunt decor. Sunt viață. Sunt comunitate. Sunt Crăciun.