Afacerista, un simbol al „lifestyle”-ului nord-american, este una dintre cele mai mari celebrități de peste ocean. Femeie de afaceri, prezentatoare de tv și scriitoare, specialistă în gastronomie a fost una dintre primii „faimoși” care și-au scos „la vânzare” stilul de viață. La cei 84 de ani ai săi, Martha Stewart este încă în formă, energică și sănătoasă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Motiv pentru care a povestit, în cadrul podcastului Lipstick on the Rim, care este rutina zilnică ce îi permite „să fie în formă, puternică și cu mintea activă”, scrie Sport.es.

„Mă trezesc la 4 sau 4:30, citesc New York Times în întregime, fac puzzle-uri și jocuri de logică. Apoi merg la Pilates sau la sală, cu instructorul meu de Pilates sau cu Shawn, antrenorul meu personal”, a explicat Stewart.

În plus, ea a dezvăluit și shake-ul pe care și-l pregătește după antrenament: „După antrenament, merg acasă și îmi beau sucul verde, toate legumele fiind cultivate de mine: spanac, pătrunjel, castraveți, ghimbir, o jumătate de portocală cu tot cu coajă și multă țelină apio. Este delicios”.

Totul este produs în gospodăria Marthei Steward

Dieta Marthei Stewart se bazează pe majoritatea produselor pe care le recoltează la ferma ei din SUA. Vedeta de televiziune are găini care produc ouă, prepară chiar ea iaurt. Produce în această fermă până și laptele pe care îl adaugă în cafea, „lapte de fermă adevărat, nu acele tipuri de lapte false”.

Ce să faci ca să rămâi în formă la vârste înaintate

Fundația Alzheimer Center Barcelona recomandă cititul ca fiind una dintre cele mai benefice activități pentru sănătatea mentală. În timpul lecturii, conexiunile neuronale se întăresc și este stimulată activitatea cerebrală.

De asemenea antrenoarea de Pilates, Aimee Victoria Long, a explicat în Women’s Health că exercițiile funcționale „oferă o pregătire integrală pentru o formă fizică funcțională pe termen lung, pe măsură ce îmbătrânim”.

Împreună cu o alimentație sănătoasă, Martha Steward face așadar ce trebuie pentru a-și păstra forma în ciuda celor peste 80 decenii de viață. Nu sunt lucruri greu de făcut însă pentru nimeni, bogat sau sărac, celelbru sau nu, e doar nevoie de disciplină și puțină voință.