Apar la Paris tot mai multe localuri care, începând chiar de la nume, readuc în prim-plan rețetele clasice ale gastronomiei franceze la prețuri accesibile. Nu e vorba de ici și colo, ci se poate vorbi de un adevărat fenomen. El a debutat anul trecut cu formula prânz de duminică în familie, cu meniu fix și preparate tradiționale.

Tendința de întoarcere la origini a continuat și s-a amplificat, într-un context în care prețurile în restaurante tind să devină tot mai mari, iar restaurantele de lux încep să piardă teren.

Cert este că, potrivit publicației gastronomice cibotoday.it, restaurantele și bistrourile care propun ceea ce generic este numit cuisine de grands-mère (bucătăria bunicii) se bucură de un succes neașteptat la public și la critică. O revenire a preparatelor fait comme à la maison, care amintesc de mesele de familie la bunici sau la mama acasă.

Multe reflectă această tendiță chiar în nume: Mamine, Chez Mamie, Bonne maman, Mémé, Retour aux racines și multe alte variațiuni pe aceeași temă. Iar dacă arunci o privire pe meniuri, regăsești numele unor preparate tradiționale gândite să inspire imediat încredere și familiaritate.

Preparate de casă și prețuri accesibile

Odată așezat la masă, nu ai parte de surprize: nu există bucătărie creativă, nouvelle cuisine, fusion, etnic, meniuri cu liste interminabile de ingrediente, asocieri uneori nereușite și prețuri astronomice. Dimpotrivă, domnesc œufs mayo, soupe à l’oignon, poireaux vinaigrette, poulet cocotte și alte specialități care par să fie cu adevărat nemuritoare. Iar prețurile sunt mai mult decât abordabile, mai ales raportat la peisajul general. Un meniu de două feluri principale și desert, pâine, apă și vin cu greu depășește 50 de euro.

Se merge pe linia tradiției, folosind ingrediente proaspete și de proximitate, mizând pe autenticitatea experienței, dar menținând prețuri sustenabile. Un detaliu important pentru turiștii în trecere: aceste restaurante nu sunt amplasate în zone periferice, ci adesea chiar în locații prestigioase.

Este cazul localurilor deschise recent de Michel Puech, un antreprenor cu mai multe restaurante la activ în capitală. Sesizând creșterea interesului pentru „restaurantele nostalgice”, el și-a botezat două dintre cele trei noi localuri după numele bunicilor.

Câteva adrese de luat în considerare, în trecere prin capitala Franței

Bistrot Blandine

Este situat în apropie de Arcul de Triumf (45, avenue Kléber), într-un colț pitoresc al arondismentului XVI. Înainte de masă, pasionații de literatură îi pot aduce un omagiu lui Marcel Proust, căci chiar după colț, pe rue de l’Amiral-Hamelin, se află casa în care scriitorul a locuit și a murit în 1922.

Chef-ul Paul-Alexandre Laumont, care supraveghează toate aceste localuri, pregătește preparate ale bucătăriei burgheze clasice, servite într-un cadru convivial tipic unui bistrou de odinioară, dar reinterpretat cu o notă de modernitate.

Camembert rôti au miel

os à moelle de mamie

incontournable Cordon Bleu

crème brûlée à la vanille Bourbon

Chez Margaux

Situat pe malurile Senei (10, avenue de New York), cu ferestrele care dau spre Turnul Eiffel, acest restaurant se prezintă clienților francezi ca locul ideal „pentru a redescoperi marile clasice ale copilăriei, reinterpretate cu un strop de modernitate”.

Dintre cele trei localuri, este cel mai elegant și cel mai frecventat de turiști, dată fiind apropierea de principala atracție a orașului.

Printre preparatele propuse:

pâté en croûte

cordon bleu au poulet fermier

bœuf bourguignon

mousse au chocolat

Biche

Biche este frecventat în principal de localnicii din cartier. Se află pe 129 Rue du Faubourg Saint-Honoré, în arondismentul VIII, o zonă destul de chic, aproape de Champs-Élysées.

Atmosfera este relaxată, până și playlist-ul e retro (Piaf, Aznavour, Brel și alți clasici francezi). În sezonul rece, creează o ambianță intimă, iar când vremea permite, terasa devine locul ideal pentru a privi trecătorii.

La prânz, este perfect pentru o masă rapidă, iar seara devine locul ideal pentru o ieșire în doi (biche/ căprioară este și un diminutiv afectuos între îndrăgostiți).

În meniu: