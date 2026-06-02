Berea ar putea furniza cantități mai importante de vitamina B6 decât se credea până acum, potrivit unui studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry. Cercetătorii au analizat 65 de beri germane disponibile comercial și au descoperit că nivelurile acestei vitamine esențiale pentru organism sunt, în general, mai ridicate decât estimările anterioare, potrivit Euronews.

Rezultatele sugerează că o porție standard de bere ar putea acoperi aproximativ 15% din necesarul zilnic de vitamina B6. Cercetătorii subliniază însă că acest lucru nu transformă berea într-un aliment sănătos și nu schimbă riscurile asociate consumului de alcool.

De ce este importantă vitamina B6

Vitamina B6 este un nutrient pe care organismul nu îl poate produce singur și care trebuie obținut din alimentație. Ea contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, la formarea globulelor roșii și la susținerea sistemului imunitar.

Deficitul de vitamina B6 este mai frecvent decât s-ar putea crede. Potrivit datelor citate de autori, aproximativ unul din cinci adolescenți europeni are niveluri insuficiente, iar în Statele Unite aproximativ una din zece persoane nu atinge aportul recomandat.

Nivelurile scăzute de vitamina B6 au fost asociate în unele studii cu depresia, bolile cardiovasculare și inflamația cronică.

Ce au descoperit cercetătorii

În cadrul studiului au fost analizate 65 de beri germane folosind o nouă metodă de laborator dezvoltată pentru măsurarea mai precisă a vitaminei B6.

Concentrațiile totale au variat între 95 și peste 1.000 de micrograme pe litru, în funcție de tipul de bere.

Cercetătorii au observat că diferențele sunt influențate în principal de ingredientele folosite și mai puțin de tehnologia de fabricație.

„Variațiile compoziției vitaminei B6 au fost asociate în principal cu materiile prime și nu cu tehnologia de producție”, notează autorii.

Berea Bock, în fruntea clasamentului

Cele mai ridicate concentrații de vitamina B6 au fost identificate în berea de tip Bock, un sortiment cu un conținut mai mare de malț de orz.

Aceasta a înregistrat, în medie, aproximativ 808 micrograme de vitamina B6 pe litru.

Berile lager obișnuite au avut în medie aproximativ 515 micrograme pe litru, în timp ce berile pe bază de grâu și cele pe bază de orez au prezentat cele mai reduse concentrații.

Potrivit cercetătorilor, explicația este simplă: orzul conține aproape de patru ori mai multă vitamina B6 decât orezul. Din acest motiv, berile produse predominant din orz au avut valori semnificativ mai mari.

Berea fără alcool păstrează vitamina B6

Unul dintre rezultatele care au atras atenția cercetătorilor a fost faptul că nu au identificat diferențe semnificative între berea lager obișnuită și varianta sa fără alcool.

Cu alte cuvinte, eliminarea alcoolului nu elimină și vitamina B6.

Studiul descrie două metode principale de producție a berii fără alcool. Prima presupune limitarea fermentației încă de la început, ceea ce lasă mai multe zaharuri în produsul final. A doua metodă presupune fermentarea completă a berii, urmată de eliminarea alcoolului prin procedee precum distilarea în vid sau filtrarea prin membrane.

Autorii sugerează că această a doua metodă ar putea avea chiar un efect pozitiv asupra concentrației de vitamina B6.

Unele dintre berile fără alcool analizate au avut rezultate remarcabile. Proba cu cel mai ridicat conținut a ajuns la 761 micrograme pe litru, ceea ce înseamnă că o sticlă de 500 ml ar putea acoperi aproximativ un sfert din necesarul zilnic recomandat pentru o femeie adultă.

Înseamnă asta că berea este sănătoasă?

Nu, spun atât autorii studiului, cât și organizațiile de sănătate publică.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că nu există un nivel complet sigur al consumului de alcool. Alcoolul este clasificat drept carcinogen de grupa 1, cea mai ridicată categorie de risc, ceea ce înseamnă că există dovezi clare că poate provoca cancer la oameni.

Consumul de alcool este asociat și cu un risc mai mare de boli hepatice, afecțiuni cardiovasculare și efecte negative asupra funcționării creierului.

Un studiu publicat anul trecut în BMJ Evidence-Based Medicine, care a analizat date de la aproximativ 560.000 de persoane din Marea Britanie și Statele Unite, a arătat că un consum mai mare de alcool este asociat cu un risc mai ridicat de demență.

„Pentru cei care aleg să consume alcool, studiul nostru sugerează că un consum mai mare este asociat cu un risc mai mare de demență”, declara atunci statisticianul Stephen Burgess de la Universitatea Cambridge.

Alte cercetări bazate pe scanări cerebrale au asociat consumul zilnic de una sau două unități de alcool cu reducerea volumului cerebral și modificări structurale care ar putea avea legătură cu pierderea memoriei și apariția demenței.

Surse alimentare mai bune de vitamina B6

Berea nu este singura sursă de vitamina B6 și nici cea recomandată pentru a asigura aportul necesar.

Nutrientul se găsește în numeroase alimente consumate frecvent, inclusiv:

pește;

organe;

cartofi;

fructe care nu fac parte din categoria citricelor;

soia;

leguminoase;

arahide;

cereale fortificate.

Specialiștii subliniază că o alimentație variată rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de a obține vitamina B6 și ceilalți nutrienți esențiali.