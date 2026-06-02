Într-un gest fără precedent pentru piața din Franța, lideri de top din comerțul cu amănuntul și din sectorul agroalimentar au rupt tăcerea. Printr-un raport comun publicat marți, aceștia denunță practicile distructive din propria industrie și cer intervenția urgentă a statului pentru a stopa o cursă a prețurilor mici care distruge mediul și sănătatea publică, relatează Agerpres.

Declarația comună reunește aproximativ 15 directori ai marilor lanțuri de supermarketuri și ai unor importante companii de procesare. Aceștia afirmă la unison că goana nebună după prețuri din ce în ce mai mici blochează tranziția ecologică și generează costuri ascunse uriașe, suportate în final de întreaga societate. Inițiativa a fost coordonată de organizația Inside Track, o platformă care sprijină avertizorii de integritate din interiorul corporațiilor care doresc o schimbare reală a sistemului.

Mecanismul ascuns din supermarketuri: Cum sunt taxate produsele bio

Dacă până acum supermarketurile și procesatorii aruncau vina unii pe ceilalți pentru prăbușirea prețurilor, raportul aduce dovezi clare din culise. Unul dintre directorii din retail recunoaște deschis că marii comercianți profită pe seama consumatorilor și că singura cale de salvare este reglementarea dură din partea statului.

Documentul scoate la iveală o strategie comercială cinică:

Măluirea produselor faimoase: Supermarketurile își reduc la minimum marjele de profit pentru produsele emblematice (cum ar fi Coca-Cola, berea sau Nutella) pentru a atrage clienții în magazine.

Supra-taxarea alimentelor sănătoase: Pentru a compensa pierderile, retailerii aplică adaosuri comerciale foarte mari pe spatele produselor organice (bio) sau premium.

Manipularea puterii de cumpărare: Raportul acuză distribuitorii că folosesc falsul argument al „protejării puterii de cumpărare” pentru a ascunde faptul că fac alimentele sănătoase mai puțin vizibile, mai puțin competitive și mai greu accesibile la raft.

Compromisul calității: „Zahăr mai mult, costuri mari pentru sănătate”

Presiunea uriașă exercitată de retaileri nu îi absolvă însă de vină pe marii producători. Pentru a supraviețui pe rafturi și a livra prețuri de dumping, procesatorii recurg la ingrediente de calitate inferioară.

Unul dintre directori oferă un exemplu dureros de simplu: adăugarea excesivă de zahăr într-un sos de roșii. De ce se face asta? Pentru că zahărul costă mai puțin decât materia primă de calitate. Prețul final la raft scade, însă costul real va fi plătit mai târziu de consumator prin degradarea propriei sănătăți.

De asemenea, raportul demontează campaniile de marketing axate pe sustenabilitate. Sursele din interior recunosc că multe dintre inițiativele verzi sunt doar acțiuni de greenwashing (ecospălare). Se aplică doar „plasturi” cosmetici, cum ar fi utilizarea unui singur ingredient sustenabil secundar, fără a schimba absolut nimic în profunzime.

Pasul înapoi: Sacrificarea animalelor și revenirea la pesticide

Consecințele acestei dogme a prețurilor mici sunt alarmante. Din cauza imposibilității de a-și menține afacerile viabile din punct de vedere comercial, unele companii au fost forțate să dea înapoi. Astfel, s-a înregistrat o revenire la agricultura convențională, bazată pe îngrășăminte sintetice și pesticide, renunțându-se la standardele ecologice.

În plus, primul aspect sacrificat pe altarul profitului este întotdeauna bunăstarea animalelor, un criteriu extrem de greu de monetizat la raft într-o piață obsedată de cel mai mic preț.