Consumul de substituenți vegetali pentru carne poate modifica rapid compoziția laptelui matern, chiar și în doar câteva zile, arată un studiu recent realizat de cercetători de la University of Texas din Austin, publicat în American Journal of Clinical Nutrition și citat de platformele de specialitate Science Direct, Ag Daily și Agrarheute.

Potrivit cercetării, deși alimentația participantelor a rămas bazată pe produse integrale și neprocesate, carnea de vită, principala sursă de proteine, a fost înlocuită cu variante vegetale ultra-procesate de tip „carne falsă”. Schimbarea a avut efecte vizibile într-un timp foarte scurt.

Modificări vizibile în doar șase zile

„În doar șase zile, compoziția laptelui matern s-a modificat”, notează Ag Daily, citând rezultatele studiului.

În cadrul experimentului clinic, 24 de familii au fost monitorizate timp de 25 de zile, primind mese controlate. Cercetătorii au observat că tipul de grăsimi din laptele matern varia în funcție de alimentația mamelor.

Mamele care au consumat variantele vegetale ultra-procesate au prezentat un nivel mai scăzut de acizi grași polinesaturați cu lanț lung, esențiali pentru dezvoltarea neurologică a sugarilor.

În același timp, cercetătorii au identificat un nivel mai ridicat de grăsimi saturate, frecvent întâlnite în alimentele intens procesate.

„Aceste grăsimi joacă un rol important în dezvoltarea creierului și a sistemului imunitar al sugarilor”, subliniază specialiștii citați de Ag Daily.

Autorul principal al studiului: „Am fost surprinsă de cât de rapid apar aceste schimbări”

Autoarea principală a studiului a declarat că a fost surprinsă de viteza cu care au apărut modificările: „Am fost surprinsă de cât de rapid și cât de clar aceste schimbări au devenit vizibile, doar prin mici ajustări ale dietei”, a explicat aceasta pentru Ag Daily.

Cercetătorii spun că acest tip de studii este esențial pentru a-i ajuta pe părinți să ia decizii informate.

„Această cercetare ajută la acoperirea unei lacune importante pentru familiile care alăptează și doresc să facă alegeri bazate pe știință, într-o piață plină de alternative vegetale ultra-procesate, care s-ar putea să nu aibă aceeași valoare nutrițională ca alimentele integrale, precum carnea de vită”, explică specialiștii.

Alimentele ultra-procesate, asociate cu riscuri pentru sănătate

Autoarea studiului a mai precizat:

„Nu spunem că un aliment este «bun» sau «rău», dar este important ca oamenii să știe că și produsele cu etichete nutriționale aparent similare pot avea diferențe majore. În ultimii ani, am văzut numeroase studii epidemiologice care leagă alimentele ultra-procesate de rezultate mai slabe pentru sănătate. Acum începem să înțelegem mai bine de ce există această legătură”, a declarat aceasta, citată de Ag Daily.

Cercetătorii avertizează însă că studiul nu a analizat efectele pe termen lung asupra sănătății sugarilor, astfel că nu pot fi trase concluzii clare privind posibilele consecințe în timp.