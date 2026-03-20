Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Investiția te ajută dacă ești pregătit pentru ea/ În spatele tehnologiei există oameni

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: G4Food

Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation a participat vineri la conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„În zona noastră vom fi afectați, să zicem, de al 3-lea val, noi, cei care furnizăm soluții automate pentru industrie. Valul doi vor fi o parte din clienții noștri care lucrează în industria alimentară, iar în primul val vor fi, evident, fermierii și agricultorii, cei care produc materia primă pentru primară. Asta nu înseamnă să stăm să așteptăm să lovească valurile. Sperăm că se vor găsi soluții la nivelul comunității europene și care să aplaneze unda de șoc. Cât de mult te ajuta investițiile în tehnologie? Pe un fermier îl pot ajuta dacă este pregătit pentru ele. În spatele tehnologiei există oameni, dacă ei nu sunt gata să o înțeleagă, să lucreze cu ea și să o domine, ca după aia să adauge un nou strat de complexitate al tehnologiei și tot așa. Să se clădească ceva.”

G4Food și Economedia organizează vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care aduce în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința reunește decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile se concentrează pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene
Conferința G4Food & Economedia | Alexandru Irimescu avertizează că tinerii nu accesează suficient finanțările disponibile. El cere acțiune rapidă pe Startup Nation și pe noile scheme pentru energie și stocare
