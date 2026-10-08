Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), înaintea Consiliului European din 14 și 15 octombrie, unde liderii UE vor discuta viitorul buget comunitar și finanțarea agriculturii pentru perioada 2028-2034, transmite Agerpres.

Hansen a declarat, miercuri, la Paris, în fața deputaților francezi, că miniștrii agriculturii susțin un buget PAC mai mare și mai stabil, însă poziția acestora nu este împărtășită în mod necesar de toate statele membre, relatează AFP, citată de Agerpres.

Hansen: „Acolo se vor juca cărțile”

„Pe 14 și 15 octombrie vom avea Consiliul European la Bruxelles, unde șefii de stat și de guvern vor discuta despre viitoarea PAC, dar și despre buget în general. Iar acolo se vor juca cărțile”, a declarat Christophe Hansen.

Comisarul european a precizat că miniștrii agriculturii își doresc un buget „puternic, durabil și mai mare” decât propunerea aflată în prezent pe masa negocierilor.

„Însă nu este neapărat ceea ce își doresc statele membre. Prin urmare, într-adevăr, sunt îngrijorat”, a adăugat Hansen.

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Declarațiile vin după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat marți „tăierile masive” solicitate în următorul buget european de Germania și alte cinci state membre: Austria, Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și Suedia.

Franța cere menținerea unei politici agricole comune puternice

Christophe Hansen a apărat în fața parlamentarilor francezi necesitatea unei Politici Agricole Comune puternice și comune la nivelul Uniunii Europene.

„Nu putem garanta o agricultură europeană productivă, rezilientă, competitivă și durabilă fără o PAC puternică și comună”, a spus comisarul european.

Franța, principalul beneficiar al fondurilor PAC, susține menținerea unui buget consistent pentru agricultură și a unor politici comune la nivel european, în locul unui sistem în care deciziile și finanțarea să depindă în principal de fiecare stat membru.

Agricultura europeană, 900 de miliarde de euro valoare adăugată anual

Hansen a subliniat importanța strategică a agriculturii pentru Uniunea Europeană, care este cel mai mare exportator agricol din lume.

Sectorul agricol european reunește aproximativ 9 milioane de exploatații, generează o valoare adăugată anuală de aproape 900 de miliarde de euro și susține aproximativ 30 de milioane de locuri de muncă, potrivit cifrelor prezentate de comisar.

„Pentru a rămâne puternici, fermierii au nevoie de stabilitate, iar sprijinul pentru venit rămâne indispensabil, deoarece li se cere mai mult decât poate în alte părți ale lumii”, a afirmat Hansen.

În acest context, comisarul european a legat finanțarea agriculturii și de obiectivul UE privind securitatea alimentară și menținerea producției agricole europene.

„Dacă nu mai avem această suveranitate alimentară, cred că vom plăti un preț mult mai mare, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din perspectiva calității alimentelor pe care vrem să le oferim cetățenilor noștri. Și consider că aceasta este o responsabilitate uriașă”, a declarat Hansen.

Cât ar urma să primească agricultura prin viitoarea PAC

Pentru perioada 2028-2034, Comisia Europeană a propus un prag minim „protejat” de aproximativ 300 de miliarde de euro pentru sprijinul destinat veniturilor agricole.

Suma este mai mică decât cele 387 de miliarde de euro alocate PAC pentru perioada 2021-2027.

Pe fondul protestelor și nemulțumirilor fermierilor europeni, Ursula von der Leyen a anunțat în ianuarie o suplimentare de aproape 100 de miliarde de euro pentru agricultură.

Dimensiunea finală a bugetului PAC pentru 2028-2034 va depinde însă de negocierile dintre statele membre și de acordul privind următorul buget multianual al Uniunii Europene.