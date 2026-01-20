Micul dejun influențează starea de sănătate mai mult decât ne-am imagina, mai ales dacă este consumat zilnic. Alegerea alimentelor potrivite dimineața poate sprijini controlul glicemiei, echilibrul hormonal, sănătatea inimii, a sistemului digestiv și nivelul de energie.

„Mâncarea înseamnă mult mai mult decât «doar calorii»”, explică nutriționistul Jordan Langhough. „Ceea ce mâncăm zi de zi influențează glicemia, hormonii, inflamația, sănătatea inimii, a sistemului digestiv și nivelul de energie”.

Langhough subliniază că alegerile alimentare pot influența longevitatea, iar înțelegerea modului în care hrana ne afectează organismul ajută la decizii care sprijină sănătatea. „Când oamenii înțeleg cum hrana le afectează corpul, pot face alegeri care le susțin mai bine sănătatea”, spune ea.

Totuși, acest lucru poate însemna schimbarea obiceiurilor de mic dejun. Experții atrag atenția asupra unei combinații populare care include brânză, avertizând că poate avea efecte negative pe termen lung dacă este consumată frecvent.

„Consumul împreună de bacon și brânză cheddar poate fi problematic, pentru că practic combini două alimente bogate în grăsimi saturate și sodiu, ceea ce poate duce ușor la depășirea limitelor recomandate într-o singură masă”, explică nutriționistul Amy Brownstein,.

„Baconul și cheddarul sunt ambele foarte gustoase, dar bogate în calorii, ceea ce poate duce la consum excesiv”, adaugă Langhough.

„Consumul regulat al acestor alimente, fie împreună, fie separat, poate provoca creștere în greutate nedorită, inflamație crescută în corp și risc crescut de boli de inimă”, mai arată sursa citată.

Sarea este un alt motiv de îngrijorare

Chiar și respectând porțiile recomandate, combinarea baconului cu brânza cheddar poate fi riscantă. Două felii de bacon conțin aproximativ 2-3 grame de grăsimi saturate, iar o uncie de brânză cheddar are 5-7 grame. Împreună, se ajunge la 7-10 grame de grăsimi saturate, aproape de limita zilnică recomandată. Asociația Americană a Inimii recomandă ca grăsimile saturate să nu depășească 6% din aportul caloric zilnic, adică maxim 13 grame pentru o dietă de 2.000 de calorii.

„Un aport ridicat de grăsimi saturate poate crește colesterolul și ne poate expune unui risc mai mare de boli de inimă”, avertizează nutriționistul Courtney Pelitera.

„Studiile globale au legat consumul de carne procesată de riscuri crescute de cancer colorectal”

Sarea este un alt motiv de îngrijorare. 30 de grame de brânză cheddar conțin circa 185 mg sodiu, iar două felii de bacon adaugă 177 mg. Astfel, o porție combinată are aproximativ 362 mg sodiu. AHA recomandă un aport zilnic de maxim 2.300 mg, ideal 1.500 mg.

„Prea mult sodiu pune stres pe vasele de sânge, forțând inima să muncească mai mult și provocând leziuni care cresc riscul de boli de inimă, atac de cord și accident vascular cerebral”, explică Brownstein.

Riscurile nu se opresc aici, mai ales pentru bacon. „Baconul, o carne procesată, este clasificat drept «carcinogen de Grup 1»”, subliniază expertul în wellnes Shaye Arluk.

„Studiile globale au legat consumul de carne procesată de riscuri crescute de cancer colorectal, boli cardiovasculare și diabet de tip 2, chiar și în cantități moderate”, adaugă ea. Un studiu din Marea Britanie a arătat că persoanele care consumau 76 g de carne roșie sau procesată pe zi (aproximativ o felie) își cresc riscul de cancer colorectal cu 20%.

Poți consuma bacon și cheddar ocazional, dar nu zilnic. „Consumul împreună de bacon și cheddar poate face ca aportul de grăsimi saturate să fie deja atins pentru întreaga zi”, spune Pelitera. „Este în regulă să faci asta ocazional, dar nu ar trebui să fie un obicei zilnic.”

Brânza oferă beneficii, inclusiv calciu și proteine, fiind chiar bună pentru dinți, însă moderația este esențială.

Recomandările nutriționiștilor pentru a consuma mai conștient bacon și cheddar:

Alege ceea ce îți dorești cel mai mult. „Primul meu sfat este să decizi ce îți dorești cel mai mult și să alegi unul dintre ele”, spune Arluk.

Optează pentru variante mai sănătoase. Bacon fără nitrați și brânză cu conținut redus de sare.

Controlează porțiile. „Pentru că baconul și cheddarul sunt foarte gustoase, puțin este suficient”, explică Langhough. Poți pune puțin bacon mărunțit pe omletă sau un strop de brânză în ouă jumări.

Combină cu alte alimente. „Combină aceste două alimente cu pâine integrală, albușuri de ou sau legume sotate pentru a crește conținutul de fibre și a adăuga nutrienți”, recomandă Pelitera.

Echilibrează restul zilei. „O masă nu îți poate strica sau salva ziua, așa că dacă baconul sau cheddarul apar în meniu, prioritizează proteine slabe, grăsimi sănătoase, alimente bogate în fibre și fructe și legume colorate”, spune Langhough.

Alegerea alimentelor potrivite la micul dejun poate proteja inima, menține greutatea și sprijini sănătatea pe termen lung, chiar și atunci când optezi pentru gustări mai gustoase, dar dense caloric.