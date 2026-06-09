Piață volantă cu produse de sezon și preparate tradiționale, în acest weekend, pe bulevardul Ion Mihalache

O piață volantă va fi organizată în acest weekend pe bulevardul Ion Mihalache, în apropierea Pieței Ion Mihalache (1 Mai), unde bucureștenii vor putea cumpăra produse proaspete direct de la producători, transmite AGERPRES.

Potrivit Primăriei Sectorului 1, producători din mai multe zone ale țării vor aduce fructe și legume de sezon, de la roșii și castraveți proaspeți până la verdețuri și alte produse specifice începutului de vară.

Vizitatorii vor găsi la standuri și preparate tradiționale din carne, brânzeturi proaspete sau maturate, simple ori aromatizate cu mirodenii, miere și produse apicole, pâine de casă, dulcețuri și conserve realizate după rețete tradiționale, precum și obiecte decorative lucrate manual.

La unele standuri, produsele vor putea fi degustate înainte de cumpărare.

Programul pieței volante

Piața va fi deschisă:

vineri, între orele 12:00 și 20:00;

sâmbătă, între orele 09:00 și 20:00;

duminică, între orele 09:00 și 20:00.

Evenimentul va avea loc pe bulevardul Ion Mihalache, în imediata apropiere a Pieței Ion Mihalache (1 Mai).