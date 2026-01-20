Tania Ion, coach și specialist în holistică, trăiește de 16 ani în Barcelona. Anterior a locuit alți 16 ani în Canada și 10 ani în România. Alimentației și stilul de viață diferă destul în cele trei societăți.

Își sfătuiește clienții români să includă alimentele din dieta mediteraneeană în mâncarea zilnică, astfel încât să consume și leguminoase, de exemplu, care în dieta noastră sunt prea puțin folosite. Dar cel mai important, să își organizeze bine timpul pentru a găti sănătos și rapid.

Vezi aici interviul integral.

