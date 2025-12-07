O tocăniță cremoasă cu sos de brânză Cheddar, gătită lent împreună cu piept de pui și câteva condimente. Este o variantă foarte simplă pentru un prânz gustos, mai ales când nu vrei să stai cu orele în bucătărie. Secretul este să nu ridici capacul în timpul gătirii și să-l pui la slow cooker de dimineață, pentru a fi gata la prânz. Poți servi preparatul cu orez, paste sau cartofi, recomandă allrecipes.com.

Ingrediente pentru 5 porții

6 jumătăți de piept de pui fără piele și os

120 ml lapte

sare și piper după gust

1 linguriță pudră de usturoi

Pentru sosul cheddar:

200 ml smântână de gătit

100 g brânză Cheddar rasă

1 linguriță făină sau amidon (opțional, pentru îngroșare)

Sare, piper

Prepară mai întâi sosul:

Încălzește smântâna, adaugă brânza și amestecă până se topește. Dacă vrei să fie mai groasă, adaugă făina (sau amidon) dizolvată în o lingură de apă.

Mod de lucru:

Unge vasul slow cooker-ului cu spray de gătit sau cu puțin ulei. Așază bucățile de piept de pui în interior, apoi toarnă sosul ceddar peste carne. Condimentează cu sare, piper și pudră de usturoi.

Gătește pe modul High timp de aproximativ 6 ore și nu ridica capacul în timpul gătirii.