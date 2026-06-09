O descoperire arheologică remarcabilă realizată în China aduce la lumină detalii fascinante despre ritualurile funerare și tehnicile avansate de fermentare din antichitate. Cercetătorii au găsit mai mulți litri de bere veche de aproximativ 2.300 de ani în interiorul unui mormânt ce datează din secolul al IV-lea î.Hr., situat la doar câțiva kilometri de o secțiune a Marelui Zid Chinezesc, anunță Mediafax.

Ritualul ofrandelor și locul descoperirii

În China antică, persoanele decedate erau înhumate alături de băuturi fermentate lăsate ca ofrandă. Oamenii de atunci credeau că aceste licori aveau puterea de a facilita comunicarea cu lumea spiritelor și de a le oferi alinare celor adormiți în călătoria lor spre viața de apoi.

Această tradiție explică prezența unui artefact rar într-un cimitir din apropierea orașului Guyuan, situat în provincia Ningxia. Arheologii au excavat acolo o sticlă de bronz în interiorul căreia se aflau 3,7 litri dintr-un lichid albastru-verzui și complet lipsit de miros. În urma analizelor de laborator, s-a demonstrat că substanța este, de fapt, bere. Situl funerar aparține perioadei Statelor Combatante, un interval istoric cuprins între anii 445 și 221 î.Hr..

Ce au descoperit oamenii de știință?

Datorită tehnologiilor analitice moderne, experții au reușit să decodeze structura chimică a băuturii ancestrale, datată cu aproximație între 547 și 221 î.Hr.:

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Compoziție organică: Au fost identificate 23 de clase de compuși organici, printre care se numără carbohidrați, aminoacizi și acizi grași.

Microbiologie: În lichid au fost detectate 8.571 de celule de drojdie.

Ingredientele de bază: Analizele au relevat urme clare de mei, grâu și orz. Acest amestec de cereale a confirmat certitudinea că lichidul este o bere autentică și nu o băutură fermentată pe bază de fructe.

Conform cercetătorilor, complexitatea acestei rețete demonstrează că meșteșugul de fabricare a berii era extrem de rafinat și sofisticat în China acelei epoci, integrându-se perfect într-o istorie locală a producției de bere din cereale (produsă prin malțificare și fierbere) care se întinde pe o durată de aproximativ 5.000 de ani.

De altfel, descoperirea seamănă cu alte vestigii scoase la iveală în Europa. De exemplu, în Polonia, testele chimice au identificat urme de alcool fermentat cu o vechime de 4.500 de ani încastrate în ceramica funerară din perioada neolitică.

Tehnologia antică de conservare și forma recipientului

Pe lângă rețeta în sine, descoperirea a scos la iveală o metodă ingenioasă de sigilare, semn al unei tehnici de conservare foarte avansate pentru perioada respectivă. Berarul din antichitate a izolat mai întâi interiorul gâtului sticlei cu o pânză, peste care a aplicat un amestec protector din nămol și compuși organici, creând astfel un dop format dintr-un strat dublu izolator.

Recipientul în sine oferă indicii prețioase. Gâtul sticlei, modelat în formă de căpățână de usturoi, reprezenta un marker stilistic de referință în cultura chineză antică, fiind utilizat exclusiv pentru vasele destinate păstrării și servirii băuturilor alcoolice.

Ce gust are o bere veche de două milenii

Studiul arată că paleta de arome a acestei beri nu seamănă deloc cu profilul băuturilor pe care le consumăm în prezent. Din cauza concentrațiilor extrem de mari de acid lactic, acid oxalic și acid tartric, licoarea are un gust intens acru. Totuși, oamenii de știință nu pot determina cu certitudine dacă această aciditate pronunțată făcea parte din aroma originală a berii sau dacă este doar consecința directă a procesului de învechire extremă de peste 2.000 de ani la care a fost supusă în mormânt.