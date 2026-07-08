VIDEO | Coaste de porc înăbușite în cola, în stilul „The Bear” / Secretul cărnii extrem de fragede și al glazurii perfecte

08 iul. 2026, Rețetele Juanitei
FOTO: G4food
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Pentru a obține acea atmosferă de fine-dining din serialul The Bear folosind coaste de porc, trebuie să le înăbuși la temperatură mică și pentru un timp îndelungat (low and slow). Deși serialul a făcut celebre coastele de vită (short ribs), aplicarea aceleiași metode pe coastele cărnoase de porc creează o textură supremă, extrem de fragedă (carnea pică de pe os), și o glazură profund aromată, complexă și savuroasă.

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Ingrediente

  • Coaste de porc: 1,5–2 kg, tăiate în bucăți de câte 3 oase (coastele tăiate în stil St. Louis sau cele clasice funcționează cel mai bine pentru înăbușire)

  • Mirepoix (baza de legume): 1 ceapă galbenă, 2 morcovi, 2 tije de țelină apio (toate tăiate cubulețe)

  • Lichid pentru înăbușire: 1 doză de Coca-Cola, 1 cană de supă de vită (bază de mâncare), 1 cană de vin roșu sec

  • Plante aromatice: 2 linguri de pastă de tomate, 4 căței de usturoi zdrobiți, cimbru proaspăt, rozmarin și 1 frunză de dafin

  • Condimente: Sare kosher, piper negru și 2 linguri de ulei de măsline

Metodă de preparare

1.Rumenirea cărnii: Etapa 1.

Condimentează coastele din abundență cu sare și piper. Încinge uleiul de măsline într-o cratiță mare din fontă (de tip Dutch oven), la foc mediu-mare. Rumenește coastele pe toate părțile până când capătă o culoare maro intens și se caramelizează. Scoate-le și dă-le deoparte.

2.Construirea bazei de arome: Etapa 2.

În aceeași cratiță, adaugă legumele tăiate cubulețe. Gătește-le până când se înmoaie și încep să prindă culoare. Încorporează pasta de tomate și usturoiul, lăsându-le pe foc timp de 1–2 minute.

3.Stingerea (deglasarea): Etapa 3.

Toarnă vinul roșu și răzuiește bine fundul cratiței cu o lingură de lemn pentru a desprinde toate bucățelele rumenite și pline de savoare.

4.Înăbușirea (braising): Etapa 4 – la cuptor.

Adaugă Coca-Cola, supa de vită și plantele aromatice. Pune coastele înapoi în cratiță, având grijă să fie scufundate în lichid. Acoperă cu capacul și dă cratița la cuptorul preîncălzit la 135°C timp de 3 ore, până când carnea devine extrem de fragedă (se pătrunde ușor cu furculița).

5.Reducerea sosului: Etapa 5.

Scoate coastele cu grijă din cratiță și păstrează-le la cald. Strecoară lichidul rămas într-o cratiță mai mică și fierbe-l pe aragaz până când scade și se transformă într-o glazură groasă, lucioasă, dulce-acrișoară și extrem de aromată.

6.Glasarea: Etapa 6.

Pune coastele înapoi în sosul redus și întoarce-le pe toate părțile pentru a le acoperi complet cu glazură înainte de a le așeza pe farfurie.

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Montarea în farfurie (Plating ca un Chef)

În serialul The Bear, prezentarea este totul. În loc să servești coastele direct din cuptor, ridică preparatul la rang de artă gastronomică asociind carnea bogată și lipicioasă de porc cu un risotto cremos cu parmezan sau cu un piure de cartofi fin și mătăsos (pomme purée). Pune puțină glazură redusă peste carne într-un mod elegant și finisează totul cu un praf de microierburi proaspete sau pătrunjel tocat, pentru a tăia din onctuozitatea preparatului.

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