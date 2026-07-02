Usturoiul este unul dintre ingredientele nelipsite din bucătărie și apare în nenumărate preparate, de la sosuri și supe până la fripturi sau paste. Tocmai pentru că este folosit atât de des, mulți dintre noi ne dorim să îl avem mereu la îndemână, însă nu întotdeauna îl depozităm corect.

Mai mulți bucătari au declarat pentru Food & Wine că modul în care este păstrat usturoiul poate face diferența între căței care rezistă câteva săptămâni și bulbi care își păstrează prospețimea timp de trei până la cinci luni.

Secretul? Un recipient ceramic special pentru usturoi, care creează condițiile ideale de temperatură, întuneric și ventilație.

De ce spun bucătarii că usturoiul are nevoie de un loc răcoros, uscat și bine aerisit

Indiferent cât de des este folosit, usturoiul trebuie păstrat într-un mediu care să împiedice acumularea umidității și expunerea la lumină.

Toți specialiștii consultați de publicația americană au insistat asupra acelorași trei reguli: usturoiul trebuie ținut într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

Zachary Chancey, chef executiv al restaurantelor din cadrul hotelului Alida din Savannah, explică faptul că scopul este reproducerea condițiilor dintr-o pivniță tradițională pentru rădăcinoase.

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„Trebuie să imităm mediul aerisit al unei pivnițe pentru legume, care permite eliminarea umidității și, în același timp, protejează usturoiul de lumină”, spune bucătarul.

Potrivit acestuia, aceasta este una dintre cele mai eficiente metode prin care usturoiul poate rămâne proaspăt mai mult timp în bucătăria de acasă.

Recipientele ceramice speciale pot prelungi prospețimea usturoiului până la cinci luni

Bucătarii recomandă folosirea recipientelor ceramice pentru depozitarea usturoiului.

Interiorul ceramic menține o temperatură mai scăzută și un mediu uscat, iar orificiile laterale permit circulația aerului, împiedicând acumularea excesivă de umiditate și apariția mugurilor.

Emily Susman, fondatoarea Emma Claire’s Kitchen, spune că „recipientele care permit circulația aerului sunt cele mai bune prietene ale tale atunci când vine vorba despre păstrarea usturoiului”.

Chef Josh Gadsden, de la restaurantul High Cotton din Charleston, afirmă că bulbii de usturoi pot rezista între trei și cinci luni dacă sunt depozitați în astfel de condiții.

De ce nu ar trebui să păstrezi usturoiul lângă cartofi

Deși cartofii preferă, la rândul lor, un spațiu răcoros, uscat și întunecat, experții recomandă să nu fie depozitați împreună cu usturoiul.

Emily Susman explică faptul că cele două alimente se alterează mai repede atunci când sunt păstrate în același loc.

Gazele și umiditatea eliberate de cartofi pot accelera încolțirea și degradarea usturoiului, reducând astfel perioada în care acesta își păstrează prospețimea.

Cum trebuie păstrat usturoiul tocat sau zdrobit

Regulile se schimbă atunci când usturoiul a fost deja curățat, tocat sau zdrobit.

În acest caz, specialiștii recomandă depozitarea lui într-un recipient ermetic, la frigider.

Chef Josh Gadsden spune că usturoiul preparat în acest mod ar trebui consumat în maximum o săptămână pentru a beneficia de cea mai bună aromă și prospețime.

Pentru persoanele deranjate de mirosul puternic din frigider, Emily Susman recomandă folosirea unor săculeți cu cărbune activ, care pot absorbi mirosurile neplăcute.

Cum îți dai seama că usturoiul nu mai este bun pentru consum

Un usturoi proaspăt trebuie să fie ferm, uscat și să aibă o coajă intactă.

Dacă, după îndepărtarea învelișului exterior, observi că interiorul este moale, înnegrit sau emană un miros puternic de putrefacție, este un semn clar că nu mai trebuie consumat.

Depozitarea corectă poate preveni aceste probleme și poate prelungi considerabil durata de viață a bulbilor.

Concluzia specialiștilor

Pentru a păstra usturoiul proaspăt cât mai mult timp, bucătarii recomandă un spațiu răcoros, uscat, întunecat și bine ventilat, asemănător unei pivnițe tradiționale pentru legume.

Recipientele ceramice speciale pentru usturoi pot crea aceste condiții și, potrivit experților, pot ajuta bulbii să rămână proaspeți între trei și cinci luni. Un alt sfat important este evitarea depozitării lor lângă cartofi și păstrarea usturoiului tocat în recipiente etanșe, la frigider.