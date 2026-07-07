Alimentația poate avea un rol important în procesul de vindecare și recuperare după o intervenție chirurgicală. Pregătirea organismului nu ar trebui însă să înceapă abia după operație. Medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Angelica Banu le recomandă pacienților să acorde atenție alimentației cu cel puțin o lună înainte de intervenție.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate”, realizat la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, medicul a explicat că organismul are nevoie de resurse importante pentru procesul de vindecare. Din acest motiv, o alimentație cât mai curată și diversificată poate face parte inclusiv din pregătirea preoperatorie. „Nutriția nu este importantă doar pentru vindecare și recuperare, dar și pentru pregătirea preoperatorie”, a explicat Angelica Banu.

O lună de alimentație antiinflamatorie înainte de operație

Medicul spune că le recomandă pacienților să înceapă schimbările alimentare cu cel puțin o lună înainte de intervenția chirurgicală. Principala recomandare este adoptarea unei alimentații antiinflamatorii și renunțarea la produsele ultraprocesate. „Eu le recomand tuturor pacienților mei ca, înainte cu o lună de intervenția chirurgicală, cel puțin o lună, să urmeze o dietă antiinflamatorie, adică să renunțe la tot ceea ce înseamnă alimente ultraprocesate”, a precizat medicul.

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Explicația ține de efortul pe care organismul trebuie să îl facă după intervenție. Operația este urmată de un proces complex de recuperare, iar corpul are nevoie de resurse pentru a se vindeca.

Pregătirea din perioada anterioară intervenției poate conta, susține Angelica Banu. „Sigur, după operație, corpul are nevoie de multe resurse pentru a se vindeca, dar vindecarea va fi mult mai rapidă și mai ușoară dacă este pregătit și înainte de intervenția chirurgicală cu această alimentație antiinflamatorie”, a explicat specialistul.

Ce ar trebui să conțină alimentația

Potrivit medicului, dieta recomandată înainte de operație nu presupune neapărat un sistem alimentar complicat. Accentul cade pe alimente cât mai puțin procesate și pe diversitate.

Angelica Banu menționează fructele, legumele și proteinele de bună calitate printre elementele importante ale unei astfel de alimentații. „Această alimentație antiinflamatorie cuprinde alimente sănătoase, fructe, legume, proteine de bună calitate și, repet, fără alimentele ultraprocesate”, a spus medicul.

Aceleași principii ar trebui păstrate și în perioada de recuperare. Organismul are nevoie în special de proteine și de o hidratare adecvată, arată specialistul. „Aceeași alimentație, cât mai curată și cât mai diversificată, este foarte importantă în procesul de vindecare, pentru că avem nevoie, în special, de proteine, de hidratare, ca să putem face acest proces de recuperare mult mai rapid”, a explicat Angelica Banu.

Cum citim etichetele fără să devenim specialiști în chimie

În discuție, medicul a atras atenția și asupra dificultății pe care mulți consumatori o întâmpină atunci când încearcă să înțeleagă etichetele produselor alimentare.

Angelica Banu și-a amintit un sfat auzit în urmă cu câțiva ani, la unul dintre congresele la care a participat. La eveniment fusese invitat și un medic nutriționist, care a propus o regulă simplă pentru alegerea alimentelor. „Ne-a spus, și asta sigur se știe, dacă citim etichetele alimentelor și întâlnim acolo un cuvânt care nu sună românește sau inteligibil, acela nu este aliment și să nu-l consumăm”, a relatat medicul.

Dincolo de formularea intenționat simplificată, mesajul vizează produsele cu liste greu de înțeles și compoziții complexe. Consumatorul obișnuit nu ar trebui să fie obligat să studieze chimia alimentară pentru a decide ce pune în coș, consideră medicul. „Preocuparea noastră nu ar fi să descifrăm toată această chimie și să înțelegem, să ne pricepem la termeni chimici, pentru că nu e normal. Nu avem toți specializare, o viață întreagă dedicată științei și cercetării ca să înțelegem ce-i acolo”, a spus Angelica Banu.

Medicul pledează pentru revenirea la alimente cu o compoziție cât mai simplă și ușor de recunoscut. În opinia sa, consumatorii nu ar trebui să fie nevoiți să cunoască numeroasele denumiri sub care pot apărea anumite ingrediente în produsele procesate. „Ar trebui, ca niște oameni obișnuiți, dacă acel aliment este unul cât mai, cum spunem, natural, neprocesat, să înțelegem ce scrie. Nu să devenim specialiști în sinonimele zahărului”, a explicat medicul.

Schimbările pot fi dificile

Renunțarea la produsele ultraprocesate nu este însă la fel de simplă pentru toată lumea. Angelica Banu recunoaște că schimbarea poate fi dificilă mai ales pentru persoanele a căror alimentație se bazează în mare parte pe astfel de produse. „Eu, sigur că pledez pentru un stil de viață din acesta natural, dar dacă tu ești obișnuit să consumi foarte multe alimente ultraprocesate, dacă alimentația ta constă predominant din astfel de alimente, poate să fie foarte greu să-ți schimbi acest stil de viață”, a spus medicul.

Chiar și în aceste condiții, schimbările alimentare pot avea importanță, iar pregătirea pentru o intervenție chirurgicală poate deveni un moment în care pacientul acordă mai multă atenție modului în care își susține organismul.