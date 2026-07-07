S-a viralizat pe rețele acest tip de a servi salata, dar în esență gustul e același ca la o salată normală. Doar platingul e diferit. Se servește totul pe un platou lung și puțin adânc și se pun întâi ingredientele pentru vinegretă, abia apoi cele pentru salată.

Ingrediente pentru salata virală

2-3 roșii bine coapte

1 castravete mic

1 jumătate de ceapă roșie

1 jumătate de ardei gras verde

O mână de măsline Kalamata (fără sâmburi) (eu n-am avut)

1 bucată de brânză feta

Ulei de măsline extravirgin, oțet de vin roșu, oregano uscat și sare.

Preparare și plating

Se taie toate legumele și măslinele în cubulețe mici. Brânza se dă pe răzătoare.

Pe un platou lung și doar puțin adânc, se toarnă ulei de măsline, deasupra oțet, sare și oregano. Se amestecă în această vinegretă.

Se așează roșiile, castraveții, ardeiul și ceapa, măslinele și brânza.

Înainte de a servi se amestecă totul bine.

Se presară din abundență oregano uscat deasupra.

Se servește obligatoriu cu pâine proaspătă pentru a absorbi sosul delicios format.