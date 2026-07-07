VIDEO FOTO | Salata virală care se prepară direct pe platou/ Prepară vinegreta întâi, pune deasupra ingredientele care corespund unei salate grecești autentice

07 iul. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru salata virală
  2. Preparare și plating

S-a viralizat pe rețele acest tip de a servi salata, dar în esență gustul e același ca la o salată normală. Doar platingul e diferit. Se servește totul pe un platou lung și puțin adânc și se pun întâi ingredientele pentru vinegretă, abia apoi cele pentru salată.

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Ingrediente pentru salata virală

  • 2-3 roșii bine coapte

  • 1 castravete mic

  • 1 jumătate de ceapă roșie

  • 1 jumătate de ardei gras verde

  • O mână de măsline Kalamata (fără sâmburi) (eu n-am avut)

  • 1 bucată de brânză feta

  • Ulei de măsline extravirgin, oțet de vin roșu, oregano uscat și sare.

Preparare și plating

  • Se taie toate legumele și măslinele în cubulețe mici. Brânza se dă pe răzătoare.
  • Pe un platou lung și doar puțin adânc, se toarnă ulei de măsline, deasupra oțet, sare și oregano. Se amestecă în această vinegretă.
  • Se așează roșiile, castraveții, ardeiul și ceapa, măslinele și brânza.
  • Înainte de a servi se amestecă totul bine.
  • Se presară din abundență oregano uscat deasupra.

Se servește obligatoriu cu pâine proaspătă pentru a absorbi sosul delicios format.

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