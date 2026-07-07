07 iul.
S-a viralizat pe rețele acest tip de a servi salata, dar în esență gustul e același ca la o salată normală. Doar platingul e diferit. Se servește totul pe un platou lung și puțin adânc și se pun întâi ingredientele pentru vinegretă, abia apoi cele pentru salată.
2-3 roșii bine coapte
1 castravete mic
1 jumătate de ceapă roșie
1 jumătate de ardei gras verde
O mână de măsline Kalamata (fără sâmburi) (eu n-am avut)
1 bucată de brânză feta
Ulei de măsline extravirgin, oțet de vin roșu, oregano uscat și sare.
Se servește obligatoriu cu pâine proaspătă pentru a absorbi sosul delicios format.
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