Fermierii români privesc cu îngrijorare schimbările anunțate la nivel european în privința Politicii Agricole Comune, însă în același timp trebuie să identifice oportunitățile pe care noul cadru le poate aduce, a declarat Cristina Cionga, director adjunct în cadrul Asociaţiei Producătorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România, APPR.

„În acest moment rezistența la schimbare ne sperie, pentru că ea vine dintr-o teamă, nu știm ce va aduce noua Politică Agricolă Comună care, deși comisarul pentru agricultură Christophe Hansen a anunțat-o ca pe o evoluție și nu pe o revoluție, ea pare totuși să fie ceva total diferit”, a afirmat Cristina Cionga.

Potrivit acesteia, îngrijorările sunt legate atât de arhitectura viitoarei politici, cât și de nivelul finanțării: „Faptul că în cifre absolute, sprijinul pentru agricultură se restrânge și în relativ de fapt, la nivelul întregului buget comunitar ponderea bugetului agricol se restrânge semnificativ față de alte exerciții bugetare”.

„Un fermier câștigător sau pregătit să câștige cursa aceasta trebuie să fie informat”

În același context, ea a subliniat că se conturează așteptarea ca sectorul privat să compenseze diminuarea sprijinului public: „Faptul că se așteaptă ca sectorul privat și actorii privați să vină cu o compensare a acestor diminuări de plăți pentru că probabil că acolo se va ajunge fie că vorbim de credite de carbon sau credite de natură sau faptul că, în general societatea va plăti pentru serviciile publice furnizate de fermieri”.

„La acest moment fermierii sunt speriați, pentru că vorbim de bugete mai mici, vorbim probabil de constrângeri mai numeroase, vorbim de cerințe și de standarde din ce în ce mai ridicate și atunci ne întrebăm cum va reuși bugetul public să compenseze acele pierderi de venit”, a mai spus reprezentanta APPR, la o dezbatere organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România.

Pe de altă parte, Cristina Cionga consideră că noul cadru poate genera și oportunități pentru exploatațiile care se adaptează din timp. „Un fermier câștigător sau pregătit să câștige cursa aceasta trebuie să fie informat și trebuie să se adapteze din timp să-și adapteze modelul de producție, să se uite la tehnologiile noi, să se uite la piețe diverse, la posibilitatea de a se branșa și la alte piețe, la piețe de nișă, la piețe pe care prețurile sunt mai puțin volatile, pentru care există cerere în creștere, să se integreze vertical, să-și diversifice producția și atunci, îmbrățișând această schimbare, nu cred că nu vom putea face față provocărilor”.

„Agricultura nu mai trebuie să furnizeze doar producție agricolă primară. Este un furnizor de date”

Ea a punctat că agricultura nu mai este doar un furnizor de materie primă agricolă. „Agricultura nu mai trebuie să furnizeze doar producție agricolă primară. Este un furnizor de date, este un furnizor de servicii de mediu, biodiversitate, conservarea solului, protejarea solului, este un furnizor dacă vreți chiar de materie primă pentru alte industrie: biomateriale și biocombustibili”.

Un element important îl reprezintă schimbarea obiceiurilor de consum la nivel european. „Mă uit la faptul că se schimbă dietele, se schimbă oamenii. Vrem, nu vrem se consumă mai puțină proteină animală. Tinerele generații nu mai vor să mănânce carne. În general dietele se schimbă, e un trend la nivelul Uniunii Europene și atunci putem identifica culturi agricole care să furnizeze o astfel de proteină alternativă, surse de proteine alternativă: năut, mazăre, poate soia, în măsura în care soia e pretabilă la condițiile din Europa pentru că nu suntem cei mai mari”.

Reprezentanta APPR a atras atenția că România importă masiv soia: „Aducem soia din MERCOSUR și iată ce bine ne facem uneori MERCOSUR-ul, pentru că nu se schimbă nimic în ceea ce privește soia, pur și simplu vom continua să aducem soia, Aducem peste 90% din soia, dacă putem să extindem în modelul de culturi din România cu atât mai mult pentru că suntem una dintre țările care ar putea să facă acest lucru”.

„Există o propunere de modificare a condițiilor de eligibilitate la cultura de soia”

În același timp, unele propuneri de modificare a condițiilor de eligibilitate pot descuraja anumite culturi. „Am văzut că există o propunere de modificare a condițiilor de eligibilitate la cultura de soia pentru sprijinul cu plata, au mărit producția minimă realizabilă pe hectar și asta descurajează producția de soia, de altfel mai există o măsură similară care descurajează, de pildă, cultura de lucernă în România, deși Uniunea Europeană are o strategie pentru proteine care urmează să fie lansată foarte curând”.

În final, Cristina Cionga a subliniat necesitatea unei finanțări adecvate pentru tranziția verde: „Încercăm să obținem o finanțare adecvată a acestei tranziții verzi și o compensare adecvată a pierderilor de venit pe care le implică vrând, nevrând producția sustenabilă la standardele Uniunii Europene, deci vom continua să presăm în acest sens ca asociații de fermieri, ca mediu asociativ, ca organizații sindicale, dar trebuie să fim deschiși noului, tehnologie și către tot ceea ce ne oferă piețele alternative”.