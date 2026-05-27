Scumpirile din ultimul an fac din optimizarea bugetului lunar pentru alimente un adevărat exercițiu de echilibristică între a identifica cele mai mici prețuri la alimente și a nu pierde ore în șir pentru a face cumpărături în două, trei magazine diferite. Economedia a conceput un ghid care ajută atât la identificarea celor mai mici prețuri la alimente, cât și la optimizarea timpului pentru cumpărături.

Cum poți identifica cele mai mici prețuri la alimente

Există mai multe metode de a identifica cele mai mici prețuri la alimente, în funcție de preferințele de consum ale fiecăruia – dacă sunt produse care se găsesc doar online sau în magazinele fizice. în general, cele mai mici prețuri la alimente sunt cele din gamele proprii ale magazinelor comparativ cu cele de brand.

Verificarea cataloagelor sau prețurilor în mediul online ea funcționează cel mai bine pe produsele cu volatilitate mare de preț și pe articolele folosite de retaileri ca „magneți de trafic”, precum uleiul, ouăle, carnea, untul sau cafeaua, unde diferențele între magazine pot fi semnificative.

În schimb, pentru o parte importantă a coșului alimentar, câștigul este redus. Produsele de bază cu preț relativ stabil (pâine standard, făină, mălai, zahăr) au variații mici între retaileri, iar produsele de brand propriu sunt deja poziționate la niveluri de preț apropiate, ceea ce limitează potențialul de optimizare.

- articolul continuă mai jos -

Concluzia practică este că eficiența comparării cataloagelor nu vine din compararea întregului coș, ci din selectarea unui număr mic de produse relevante, unde promoțiile sunt reale și diferențele de preț justifică efortul de verificare.

Cele mai mari scumpiri la alimente

Prețurile alimentelor au fost majorate cu 7,39% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, o mărire care se menține sub inflația anuală generală de 10,7% pentru același interval de timp, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) privind indicele prețurilor de consum (IPC).

În general, s-au înregistrat scumpiri la produsele cu valoare adăugată mare și dependență de import sau consum mare de energie.

Cele mai mari scumpiri au fost la cacao și cafea, unde s-a înregistrat o creștere de +22,46%, urmate de ouă cu 14,78% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 12,24%.

Fructe și conserve din fructe

De asemenea, și fructele proaspete s-au scumpit, costând cu 11,77% mai mult decât în luna aprilie a anului trecut. Tot la categoria fructele, cele la conservă s-au scumpit cu +8,14%, în timp ce prețul citricelor și altor frcute meridionale a crescut +7,38%.

Lapte și brânză

La nivel general, laptele s-a scumpit cu +9,30%, iar cel de vacă cu +10,97%. În același timp, per total, prețul brânzei a fost mărit cu +5,64%, cea mai mare scumpire înregistrându-se la brânza de vacă (telemea) – +6,54%.

Carne și produse din carne

La nivel general, prețurile din această categorie de alimente au crescut cu +5,98% față de aprilie 2025. Cea mai mare scumpire a fost înregistrată la carnea de bovine, prețul fiind majorat cu +12,24%, urmată de conservele din carne cu +8,00%. Cea mai mică creștere de preț a fost la carne de porcine, cu +2,96%.

La produsele din pește și conserve din pește, majorarea de preț a fost de +7,62%, cea mai mare scumpire fiind la peștele proaspăt cu +7,93%.