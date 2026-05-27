Medicii recomandă, de obicei, o combinație de răbdare, exemplu personal și prezentare atractivă a alimentelor – nu forțarea copilului, dacă vrem să-l obișnuim să mănânce legume, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Cele mai bune metode pentru a convinge copilul să mănânce legume

Fii exemplu – Copiii imită mult comportamentul părinților. Dacă văd adulții mâncând cu plăcere legume, cresc șansele să le accepte și ei.

Expunere repetată, fără presiune – “Un copil poate avea nevoie să vadă sau să guste aceeași legumă de 10 -15 ori înainte să o accepte. Important este să nu transformi masa într-o luptă, ci să încerci să-l convingi cu răbdare, în timp, pentru ca dorința să vină din partea lui”, recomandă dr. Daciana Toma.

Implică-l în alegere și gătit – Lasă-l pe copil să aleagă legume din piață sau supermarket și pune-l să te ajute să le speli, să le gătești și să decorezi farfuria. Aceste lucruri îi vor stârni interesul și va fi tentat să le guste.

Prezintă-le atractiv – “Culorile, formele și combinațiile de legume sunt importante pentru toată lumea, dar cu atât mai mult pentru copii. De exemplu, taie morcovii nu doar rondele ci în formă de stea sau ce consideri tu și chiar poți face frigărui din legume. Asta, bineînțeles, în afară de piureuri sau sosuri de legume cât mai colorate”, spune medicul.

Combină legumele cu alimente preferate – O altă idee este să combini legumele cu alimentele preferate ale copilului, pentru ca acesta să le accepte mai ușor. De exemplu poți combina broccoli cu brânză, paste cu spanac sau poți prepara chiftele din dovlecel.

Nu folosi dulciurile ca recompense – “În niciun caz nu recomand folosirea dulciurilor ca recompensă. Asta poate face ca, în mintea copilului, legumele să pară „pedeapsă” și desertul „premiul adevărat””, afirmă dr. Daciana Toma.

De ce sunt importante legumele

Legumele oferă:

vitamine (A, C, K, folat),

minerale,

fibre pentru digestie,

antioxidanți,

sprijin pentru imunitate și dezvoltare.

Fibrele ajută și la prevenirea constipației și la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung.

Pentru copii, consumul regulat de legume este asociat cu:

energie mai bună,

dezvoltare sănătoasă,

risc mai mic de obezitate,

risc mai mic de boli metabolice mai târziu în viață.

Respectă apetitul copilului

“Nu este obligatoriu ca un copil să mănânce multe legume dintr-odată. Respectă-i apetitul și nu îl forța. Chiar și cantitățile mici, oferite constant, sunt utile. În plus, legumele sunt bogate în nutrienți, dar slab calorice și pot contribui la prevenirea obezității. Diversitatea contează mai mult decât perfecțiunea, iar mâncatul trebuie să fie o plăcere, nu o pedeapsă”, declară dr. Daciana Toma.