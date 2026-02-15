Săptămâna aceasta a avut loc congresul anual al Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR). Veniți din toate colțurile țării, fermierii au analizat situația și au încercat să vadă încotro ar trebui să o apuce.

FAPPR , gazdă pentru oaspeți importanți

Congresul FAPPR s-a bucurat de o prezență numeroasă, precum și de participarea unor personalități politice și științifice. Nu au lipsit nici reprezentanți ai unor mari companii din finanțe și agribussines.

Fiecare dintre participanți a încercat să contribuie la alcătuirea unui tablou cât mai complet al agriculturii românești la ora actuală. În același timp, s-a dorit și conturarea cadrului regional și a tendințelor din următorii ani.

Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a arătat că instituția pe care o conduce urmărește sprijinirea activă a fermierilor. În viziunea MIPE aceștia sunt unii dintre cei mai activi utilizatori de fonduri europene.

Emil Dumitru, secretar de stat la MADR a evidențiat, la rândul său, sprijinul pe care Guvernul înțelege să îl acorde organizațiilor agricultorilor.

Despre rolul fermierilor ca actori europeni au vorbit și atașații pentru agricultură ai Ambasadei Franței și ai Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, Cyrille Schweizer și Sophie Neve.

Președintele Academiei de Științe Agricole, Florin Stănică, a evidențiat necesitatea întăririi legăturii dintre cercetare, producție și învățământ.

Unde suntem și încotro mergem?

O parte mult mai aplicată a Congresului FAPPR a constituit-o panelul de discuții. Pentru început, Yves Madre, președintele think thank-ului Farm Europe, a oferit o analiză aplicată asupra reformei Politicii Agricole Comune post-2027, competitivității agriculturii europene și riscurilor generate de lipsa unor instrumente financiare dedicate. Concluziile nu au fost deloc optimiste, studiul oferind imaginea unor finanțări mai reduse pentru agricultură.

În schimb, atât din perspectiva noilor instrumente digitale, precum și din cea a omologării și utilizării unor noi substanțe de tratament pentru plante, veștile par îmbucurătoare. Dar, deocamdată, există numai proiecte și niciun rezultat concret.

Tot un proiect care ar veni în sprijinul fermierilor este și cel legat de creșterea utilizării biocombustibililor în aviație. Rezultatele transpunerii în viață a noilor planuri ar fi benefice pentru agricultori. Dar, deocamdată, există doar proiecte și promisiuni…

La fel se întâmplă și cu instrumentele pentru gestionarea riscurilor – financiare sau de altă natură- în ferme. Sunt utile, sunt promise de mult, lumea le așteaptă, dar încă se înscriu la categoria „Planuri de viitor”.

Într-un cuvânt, există speranțe, există perspective – mai bune sau mai puțin bune – și o singură certitudine: activitatea fermierilor nu poate să se oprească. Întreruperea ei ar însemna prăbușirea întregului lanț alimentar!

Premii pentru cei mai performanți fermieri

Unul dintre cele mai așteptate momente ale reuniunii FAPPR a fost acela al acordării premiilor tradiționale pentru cei mai performanți fermieri.

Trofeul pentru cea mai mare recoltă de porumb la categoria „irigat prin aspersare” a revenit, așa cum se întâmplă de mai mulți ani, Societății Aldahra-Agricost, din Insula Mare a Brăilei. Producția obținută a fost de 17.340 kg/ha.

În cazul porumbului irigat cu picătura, cea mai mare producție, de 14.957 kg/ha a obținut-o Comcereal Vrancea.

Trofeul „Porumbul de aur” la categoria „neirigat”, a ajuns la S.C. AgroTeg, din județul Mureș. În condițiile neprielnice ale anului trecut, fermierii mureșeni au reușit să obțină 12.830 kg porumb boabe/ha.

Dacă premiile pentru cele mai bune producții de porumb au fost instituite încă de mulți ani, cele pentru campionii producțiilor de grâu se află abia la a doua ediție. Pentru această cultură trofeele „Spicul de Aur” se acordă pe regiuni, având în vedere specificul său. Premiul Regiunii Moldova și Transilvania a revenit firmei Evi Blossom, din județul Iași. De altfel, aceasta a obținut și trofeul „Spicul de Aur” la nivel național, cu o producție de 10.555 kg/ha.

În regiunea Muntenia și Dobrogea, fermierii de la S.C. Costandache S,R,L. (jud. Ialomița), cu o producție de 9.798 kg/ha, au reușit să dobândească trofeul.

Câștigătorilor de trofee li s-au alăturat și bihorenii de la Diosig S.R.L., care au reușit ca în urma unei producții de 8.298 kg/ha să își adjudece „Spicul de Aur” pentru regiunea Oltenia și Câmpia de Vest.