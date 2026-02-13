Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, senatorul Sebastian Cernic, afirmă că actualul mod de distribuire a fondurilor europene trebuie regândit, cu accent pe producție și procesare, nu doar pe deținerea terenului.

„Din păcate, foarte mulți bani din partea Uniunii Europene se duc nu în sectoare, dar se duc către niște persoane care nu produc valoarea adăugată sau nu au producții. Aici mă refer la sprijinul la suprafață suprafață. Dacă e să vă întrebați pe mine aș crește la 5 ha, 3 ha eligibilitatea pentru fonduri europene și nu la 1 ha. Ar trebui susținută producția și nu doar faptul că deții acel teren”, a afirmat senatorul, la o dezbatere organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România.

El a subliniat că România trebuie să iasă din logica exportului de materie primă și să pună accent pe procesare, pentru a genera valoare adăugată în țară. „Dacă producem doar materie prima, fără să ne gândim că valoarea adăugată vine din procesare, tocmai de asta noi și în program de guvernare avem alocați bani și pentru investalim pentru agroalimente la fel pentru partea de procesare, pentru că trebuie să prioritizăm acest sector”.

„Cu acele despăgubiri la secetă, din păcate, nu am făcut altceva decât să ținem captivi fermierii”

În același timp, Cernic a atras atenția că producția agricolă nu poate fi susținută fără instrumente de protecție în fața schimbărilor climatice. „Acum și materia primă nu poate fi asigurată dacă nu asigurăm și un fond agro-climatic în ceea ce privește schimbările climatice”.

Senatorul a criticat și actualul sistem de despăgubiri pentru secetă, considerând că acesta nu oferă o soluție sustenabilă. „Trebuie cumva să creăm un fel de asigurare a suprafețelor agricole în fața acestor probleme, pentru ca să vedem unde am putea repara lucrurile trebuie să vedem unde am greșit. Cu acele despăgubiri la secetă, din păcate, nu am făcut altceva decât să ținem captivi fermierii, și atunci ar trebui să extindem partea de asigurări și asupra suprafețelor agricole în așa fel încât să nu fie singuri în fața acestor probleme”.

În privința utilizării fondurilor europene, Cernic a propus și o fiscalizare a sumelor mai mari.

„Dacă e să mă întrebați pe mine, dacă vrem să fim competitivi, avem nevoie ca fondurile europene care vin în România și anul trecut am primit undeva la 5 miliarde de euro, ar trebui ca ce e peste 5.000 de euro fonduri europene să fie fiscalizat, pentru că nu putem să dăm de ordinul sutelor de milioane de euro către persoane private care nu pot justifica într-un fel sau altul aceste sume. Asta dacă vrem să fim competitivi pentru a reduce acel deficit, asta dacă vrem să fim competitivi în fața pericolelor sau așa-numite pericole care ne confruntăm, dar cred că fugim de propria umbră și anume MERCOSUR”.