China își majorează producția de porumb în 2026 și reduce importurile, evitând achizițiile majore din SUA

13 oct. 2026, Agribusiness
China își majorează producția de porumb în 2026 și reduce importurile, evitând achizițiile majore din SUA
FOTO: Dreamstime/Orientaly
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Cuprins
  1. Producție internă în creștere pe fondul recoltelor bune din nord
  2. Importurile de porumb scad, iar livrările din SUA rămân neprofitabile
  3. Evoluția altor cereale. Crește sorgul, scade orzul

Producția de porumb a Chinei va înregistra o creștere susținută în acest an, în timp ce volumul importurilor va scădea ușor. În ciuda negocierilor comerciale și a reducerilor tarifare, livrările din Statele Unite rămân neatractive pentru procesatorii chinezi din cauze economice, conform estimărilor prezentate marți de Zhang Dalong, director de cercetare la gigantul agricol de stat COFCO, anunță Agerpres.

Producție internă în creștere pe fondul recoltelor bune din nord

În cadrul unei conferințe desfășurate în orașul Dalian, reprezentantul COFCO a precizat că noua producție de porumb a Chinei va crește cu 5 până la 8 milioane de tone metrice față de anul trecut. În Nord-Estul Chinei suprafața semănată a fost extinsă, deși randamentul per hectar a înregistrat ușoare scăderi. Condițiile meteorologice au favorizat o îmbunătățire considerabilă atât a volumului recoltei, cât și a calității cerealelor.

Importurile de porumb scad, iar livrările din SUA rămân neprofitabile

Pentru anul agricol 2026/2027, COFCO estimează importuri totale de porumb de 3,5 milioane de tone metrice (în scădere cu 170.000 de tone față de sezonul anterior).

  • Structura estimată a importurilor pe țări de origine:
  • Brazilia: 1,2 milioane tone
  • Argentina: 1,2 milioane tone
  • SUA: 900.000 tone
  • Alți furnizori: Diferența până la 3,5 milioane tone

Deși porumbul se numără printre produsele americane care beneficiază de taxe vamale reduse la doar 1%, Zhang Dalong a subliniat că achizițiile din SUA continuă să fie neviabile din punct de vedere comercial, deoarece marjele de profit la import rămân negative pentru traderi.

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Evoluția altor cereale. Crește sorgul, scade orzul

Pe lângă piața porumbului, COFCO a prezentat previziunile și pentru alte cereale furajere în sezonul 2026/2027:

  • Sorg: Importurile sunt estimate la 8 milioane de tone (+550.000 de tone față de anul trecut).
  • Orz: Se preconizează o scădere accelerată a importurilor până la 10 milioane de tone (-3,14 milioane de tone de la un an la altul).

Pentru ultimul trimestru al anului 2026, China urmează să recepționeze aproximativ 400.000 de tone de porumb, 2,95 milioane de tone de sorg și 2,6 milioane de tone de orz.

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