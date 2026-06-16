Barcelona a fost în weekend locul unde gastronomia s-a întors la origini, la un gătit ancestral cu carne, foc și lemne. În Portul Vechi, chiar pe marginea mării, Meat & Fire Barcelona 2026 nu a fost un simplu festival culinar, ci un ritual în sine. Între 12 și 14 iunie, mirosul de lemn ars s-a răspândit în aerul marin, iar fumul i-a atras pe vizitatori într-o călătorie fascinantă printre culturi, țări și amintiri.

Dincolo de grătarele spectaculoase, Meat & Fire a adus chefi și preparate din carne perfect tăiată și coaptă pe foc de lemne.

Stele Michelin și carne premium din ferme spaniole

Pentru Barcelona, festivalul din Port Vell a fost o demonstrație de forță locală, aducând în prim-plan nume care au redefinit gastronomia spaniolă în ultimele decenii:

Mikel Viñaspre (Restaurant Sagardi): Când spui Sagardi , spui excelență gastronomcă. Mikel nu face doar mâncare, ci pregătește carne după metode tradiționale din nordul Spaniei. Txuleton (ribye) de vacă maturată, gătit pe grătare tradiționale din fontă, carne maturată perfect, pus pe jar doar atât cât e nevoie pentru ca grăsimea să se topească.

Hideki Matsuhisa este omul care a adus rigoarea și eleganța japoneză în Barcelona, fiind primul chef nipon din Catalonia distins cu o stea Michelin (la Restaurantul Koy Shunka).

Joan Bagur (Restaurant Oaxaca Cuina Mexicana): Joan este un catalan cu inimă mexicană, care a petrecut ani de zile în Mexic învățând secretele culinare locale. Restaurantul său din Barcelona, Oaxaca, este un templu al gustului mexican autentic. Avenit la Meat & Fire cu Cochinita Pibil în stil Yucatán: carne de porc marinată și citrice, împachetată în frunze de bananier și coaptă lent, până când s-a desfăcut în fâșii fine, topindu-se în gură.

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Cum se gătește carnea de la Istanbul la Buenos Aires

Marea surpriză a celor trei zile a fost că, mergând doar câțiva pași de la un stand la altul, vizitatorii au trecut de pe un continent pe altul.

Murat Deniz Temel (Alaf Restaurant, Istanbul): La restaurantul său Alaf din Istanbul, explorează bucătăria nomadă a Anatoliei. Kebab-ul autentic a fost o artă a condimentării, gătit deasupra cărbunilor.

Daniel Cocchia (La Birra Bar, Argentina): La Birra Bar a pornit ca o mică afacere de familie în cartierul Boedo și a ajuns un fenomen internațional. Daniel a adus în Barcelona faimosul Golden Fire Burger , oferind un street food argentiniene, din cea mai bună carne.

Javier Brichetto (Piantao, Madrid): Javier este cel mai faimos ambasador al asado-ului argentinian în Spania. La Barcelona a făcut o aroganță gastronomică: un Choripán de Wagyu cu trufă de sezon. Cârnatul tradițional (chorizo) pus în chiflă (de aici choripan).

Micii românești n-au lipsit

Printre atâtea nume mari, România a fost reprezentată cu demnitate de chef Pop Arnold Emerson și restaurantul El Chuleton din Satu Mare.

Este pentru prima dată când un român este invitat să prezinte un preparat tradițional al țării sale la acest târg. Vom vedea în alt episod ce le-a oferit chef Emerson barcelonezilor.

Ediția Meat and Fire din 2026 s-a încheiat, dar poveștile cu grătare vor continua toată vara. Și poate după această experiență fiecare dintre cei prezenți va testa și pe grătarul de acasă bunătăți ca cele degustate la Barcelona.