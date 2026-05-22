La un pas de agitația Capitalei, în bucătăria de la Hotel Caro, Executive Chef Cristian Paterău a vorbit cu G4Food despre drumul care l-a dus de la primele experiențe în restaurante mici la coordonarea unei bucătării profesioniste.

În cel mai recent episod al rubricii „Chef fără secrete”, producție G4Food, chef-ul vorbește despre importanța educației, despre greșelile care formează un bucătar și despre cum s-a schimbat gastronomia în ultimii ani.

„Nu există una fără alta”

Chef Cristian Paterău spune că școala, practica și experiențele din bucătărie sunt imposibil de separat atunci când vine vorba despre formarea unui profesionist.

„Ca să ajungem să fim bucătarii moderniști, pentru că asta se cere astăzi în România, trebuie să avem cartea și în cealaltă mână cuțitul. E important lucrul ăsta pentru că nu se poate una fără alta. Sunt legate, iar din greșeli învățăm”, afirmă chef-ul.

Paterău povestește că a început să muncească încă de la 16 ani, trecând prin restaurante și hoteluri cunoscute din București, unde a lucrat alături de nume importante din industrie. Printre mentorii care l-au influențat se numără Herix Eboc și Cristi Oprea.

„Disciplina se vede direct în farfurie”

Pentru Executive Chef-ul de la Hotel Caro, disciplina rămâne una dintre regulile esențiale ale unei bucătării profesioniste.

„O farfurie murdară va avea în spate o bucătărie murdară. De asta disciplina este foarte importantă”, spune acesta, explicând că un client vede doar preparatul final, fără să știe tot procesul din spate, de la recepția mărfii și trasabilitate până la plating.

Chef-ul susține că organizarea este una dintre cele mai importante lecții învățate în carieră.

„Dacă eu, ca lider, nu sunt organizat, îi trag și pe ceilalți în jos”, spune el.

„Românul a învățat să mănânce”

Cristian Paterău consideră că publicul din România este astăzi mult mai atent la estetică, tehnică și experiența gastronomică decât în urmă cu 10 sau 15 ani.

„Românul a învățat să mănânce și învață zi de zi să mănânce. Devine mai greu să gătești astăzi față de acum 15 ani”, afirmă chef-ul.

Potrivit acestuia, influența emisiunilor culinare și a platformelor precum TikTok a schimbat așteptările clienților, iar bucătarii trebuie să vină cu tehnici moderne și plating elaborat pentru a surprinde publicul.

Sparanghelul românesc, ingredientul subestimat

Întrebat care este ingredientul cel mai subestimat în bucătăria românească, chef-ul a ales sparanghelul.

„Toate bucătăriile îl importă, pe când noi producem la Brașov, la Buzău. Bucătăria încă nu susține producătorul local”, explică acesta.

Chef-ul spune că prospețimea ingredientelor locale se vede imediat în farfurie și influențează atât gustul, cât și aspectul preparatelor.

„Fără mentor nu pot fi bucătari”

La final, Executive Chef Cristian Paterău transmite un mesaj tinerilor care vor să urmeze această meserie.

„Să aleagă o școală bună și să aibă un mentor bun. Fără un mentor nu pot fi bucătari”, spune acesta.