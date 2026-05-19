Trăieste în Spania, în Peñiscola. Zilnic prepară paella de autor, cu ingrediente proaspete și de km 0, iar spaniolii stau la coadă pentru preparatele ei. Iar anul acesta în septembrie, chef Ioana Camelia Mihai va reprezenta România la Campionatul Mondial de Paella.

Semifinala Campionatului de Paella de la București

A câștigat semifinala Campionatului Mondial de Paella de la București și dreptul de a reprezenta România la World Paella Day în Valencia, la marea finală, care va stabili cine este cel mai talentat bucătar străin. Talentat pe terenul celei mai tipice rețete a gastronomiei spaniole, paella.

Un juriu exigent a premiat la București paella Cameliei. În competiție au intrat 12 candidați selectați în urma înscrierilor, care au concurat pentru un loc în finala programată pe 20 septembrie 2026, la Valencia, locul de origine al preparatului.

Din juriu au făcut parte chefii Alex Petricean și Cătălin Scărlătescu, alături de reprezentanți ai instituțiilor spaniole și ai industriei gastronomice, între care Miguel Ángel Pérez, coordonatorul World Paella Day. Lista a fost completată de creatori de conținut din zona culinară, precum Daniel Ciripan și Cristi Dandeș.

