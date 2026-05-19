VIDEO | Bogăție de legume și fructe de primăvară în piețele de la Mediterana. Cât costă pepenii, roșiile sau sfecla

19 mai 2026, Călătorii Culinare
Foto. G4Food
Cuprins
  1. Ce găsești prin piață?
  2. Fructe și legume de mai
  3. Fructe
  4. Legume și zarzavaturi
  5. Ce am cumpărat?

Consumul de produse de sezon nu doar că îți garantează un gust mai bun și mai mulți nutrienți, dar reprezintă și o alternativă mai economică și mai sustenabilă.

Ce găsești prin piață?

Dacă în România primăvara vine timid abia acum în mai, pe malul Mediteranei, temperaturile au urcat deja, iar piețele sunt pline de legume și fructe de sezon.

De la banalii cartofi noi sau cei dulci, până la fasole verde proaspătă (încă la prețuri astronmice de 8-9 euro kg) sau anghinare de km 0, explozia de arome și culoare e la ea acasă.

Căpșunile sunt deja pe trecute, cireșele acum au împânzit piețele. Caisele își fac timid loc pe tarabe alături de fructul nispero, care îndoaie crengile copacilor din curți. Anul acesta căpșunile și cireșele sunt multe și bune, iar caisele dulci ca mierea.

Pe ici pe colo am găsit pe tarbele producătorilor și câteva piersici, încă prea verzi pe gustul meu, dar care anunță sezonul de vară.

Fructe și legume de mai

Mai este o lună spectaculoasă în grădinile din zona Mediteranei, în Spania, unde locuiesc eu, marcând tranziția de la primăvară la vară. Este momentul perfect pentru a savura alimentele la punctul lor optim de coacere, cum ar fi căpșunile, cireșele care au încep să apară, nispero și sparanghelul.

Iată fructele și legumele pe care le vei găsi în acest sezon în orice piață:

Fructe

  • Vedetele sezonului: Cireșe, nispero, căpșuni mai mari sau mai mici.

  • Alte fructe de sezon: Caise, piersici, lămâi, banane, avocado și kiwi.

Legume și zarzavaturi

  • Din grădina de primăvară: Sparanghel verde și alb, mazăre, bob și anghinare.

  • Clasicele lunii: Salată verde, spanac, mangold (sfeclă elvețiană) și morcovi, castraveți, dovlecei și primele roșii de sezon.

Ce am cumpărat?

Roșii, sfeclă cu frunze cu tot, că sunt minunate în ciorbă sau salate. Morcovi, ceapă, dovlecei, cartofi noi. Cireșe, căpșuni și caise.

Primăvara e și mai frumoasă când ajungi la final de săptămână în piață.

 

VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se ține corect cuțitul în bucătărie/ Tehnica simplă care te ajută să gătești ca un profesionist
VIDEO: Cea mai simplă rețetă de pește pane / Marian Cuzdrioreanu explică pas cu pas cum prepară un macrou crocant și gustos: „Îl serviți cu mujdei de usturoi și mămăligă”
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cum gătești ciolanul afumat ca să fie crocant la exterior și fraged în interior/ Secretul ca acest gustos preparat tradițional să se desprindă de pe os și să se topească în gură
VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Nu trebuie să slăbești ca să rămâi însărcinată”. Cum influențează alimentația fertilitatea
VIDEO FOTO | Am testat cel mai nou robot inteligent de bucătărie, un model revoluționar conectat la o listă de rețete și cu funcții multiple de gătire/ Meniu complet de prânz preparat în 30 de minute
