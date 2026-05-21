Guvernul a aprobat, în ședința de joi, schema de ajutor de minimis destinată susținerii producției de usturoi în 2026. Programul beneficiază de un buget total de 60 de milioane de lei, iar producătorii eligibili pot primi un sprijin financiar de până la 3.000 de euro pe hectar, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit instituției, plata sumelor aferente sprijinului va fi realizată până la 22 decembrie 2026 inclusiv. Programul are ca obiectiv extinderea suprafețelor cultivate și stimularea producției interne într-un sector în care România continuă să înregistreze un deficit comercial.

Ministerul Agriculturii vrea creșterea producției interne

Viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat că măsura urmărește susținerea unui sector afectat de dezechilibre comerciale și de presiunea importurilor. „Reluăm sprijinul pentru producătorii de usturoi, un sector agricol cu balanţă comercială negativă. Prin programul adoptat astăzi urmărim creşterea suprafeţelor cultivate cu usturoi şi, implicit, a producţiei, precum şi încurajarea fermierilor să continue această activitate agricolă în zonele cu tradiţie”, a declarat acesta, citat în comunicatul MADR.

- articolul continuă mai jos -

Oficialul a făcut referire și la sectorul cartofului, despre care a spus că traversează dificultăți similare. Potrivit acestuia, nici cultivatorii de cartofi nu au beneficiat de sprijin anul trecut, într-un context marcat de creșterea importurilor și de reducerea prețurilor produselor aduse din alte state.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru obținerea sprijinului

Conform datelor transmise de minister, cuantumul ajutorului este stabilit la 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Sprijinul se acordă pentru o suprafață minimă de 3.000 de metri pătrați și pentru maximum șase hectare pentru fiecare beneficiar. În plus, fermierii trebuie să realizeze o producție minimă de 3,5 tone la hectar pentru a putea beneficia de sprijinul financiar.

Beneficiarii programului pot fi persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite în baza legislației în vigoare, dar și persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern.

Controale în teren și termene pentru valorificarea producției

Verificările vor fi realizate de echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene și ai Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Inspectorii vor controla suprafețele cultivate, existența culturilor înainte de recoltare și densitatea plantelor.

Recoltarea și valorificarea producției vor putea avea loc numai după efectuarea verificărilor în teren. Aceste operațiuni trebuie finalizate cel târziu până la data de 23 noiembrie 2026.

Documentele justificative privind comercializarea producției pot fi depuse până la 24 noiembrie 2026 inclusiv.

Reprezentanții ministerului consideră că această schemă de sprijin poate contribui la echilibrarea veniturilor producătorilor agricoli și la menținerea activităților din mediul rural. Totodată, instituția susține că măsura poate avea efecte asupra reducerii depopulării satelor și poate încuraja tinerii să investească în agricultură.