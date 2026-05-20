Acasă la ea, în Spania, chef Camelia Mihai gătește mai bine ca un chef spaniol. Are un restaurant pe malul mării în Peñiscola, provincia Castellón, o zonă unde românii sunt una dintre cele mai importante comunități de rezidenți străini. Dar Camelia a ales bucătăria spaniolă pentru meniul pe care îl servește în restaurantul familiei.

Aici Camelia prepară zilnic paella și alte bunătăți spaniole cu produse proaspete de km 0. Soțul este responsabil cu barul, iar sora servește clienții.

Cafee del Mar, restaurantul Cameliei, aflat pe plaja din Peniscola, face parte din Ruta del Sabor a zonei, așa că toate produsele sunt proaspete, de km 0, vinurile din regiune, uleiul de calitate, iar mâncarea un succes. Clienții sunt majoritar localnici, este un restaurant pentru toate anotimpurile. Meniurile de sezon atrag vara și turiști, mulți dintre ei români.

