Restaurantul premium MOSH Bar & Dinner continuă seria rezidențelor gastronomice dedicate bucătăriei fine dining și îl aduce pe 28 mai la București pe chef-ul Matias Perdomo, fondatorul restaurantului Contraste, distins cu o stea Michelin încă din 2017.

Evenimentul face parte din seria „MOSH Michelin Series 2026”, un proiect prin care restaurantul bucureștean invită lunar chefi premiați cu stele Michelin pentru cine speciale dedicate publicului local. Pentru ediția din mai, Matias Perdomo va pregăti un meniu original, însoțit de un pairing de băuturi conceput special pentru această experiență.

Organizatorii spun că seria a fost gândită pentru un public interesat de gastronomia de top internațională, dar care caută astfel de experiențe și în București, fără costurile și logistica unei călătorii într-o capitală europeană.

„MOSH Michelin Series este despre crearea unei punți între excelența gastronomică globală și energia Bucureștiului. Ne interesează să construim un context în care oaspeții noștri să trăiască o experiență, nu doar să bifeze o ieșire”, a declarat Mihai Paul, cofondator MOSH Bar & Dinner.

Potrivit organizatorilor, fiecare rezidență presupune aproximativ o lună de pregătire, de la aprovizionare și adaptarea fluxurilor operaționale până la protocolul de servire impus de chef-ul invitat. Echipa locală lucrează astfel după standarde apropiate de cele ale restaurantelor cu stele Michelin.

Seria este prezentată și ca un program de transfer de know-how pentru industria HoReCa locală, într-un context economic dificil pentru piață. Echipa MOSH a investit în traininguri internaționale și sesiuni periodice de pregătire pentru chef-ul și sous-chef-ul rezidenți.

Programul primului sezon MOSH Michelin Series 2026

26 februarie, cu Nino Rossi de la Qafiz

26 martie, cu Roy Caceres de la Orma

23 aprilie, cu Cristina Bowerman de la Glass Hostaria

28 mai, cu Matias Perdomo de la Contraste Milano

18 iunie, cu Salvatore Morello de la Inkiostro

După pauza de vară, organizatorii anunță că seria va continua din septembrie 2026 cu un nou sezon de rezidențe culinare.

Matias Perdomo a fondat Contraste în 2015, la Milano, restaurant care a primit steaua Michelin doi ani mai târziu. Chef-ul este cunoscut pentru stilul său de „bucătărie teatrală”, în care experiența vizuală și elementul-surpriză fac parte din construcția meniului. În paralel, acesta a dezvoltat mai multe concepte gastronomice în Milano, inclusiv proiecte de street food și paste artizanale.