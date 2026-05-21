Un orășel irlandez aflat într-o zonă foarte populară printre turiști și celebrități a devenit cunoscut și pentru faptul că o mare rețea internațională de cafenele nu a reușit să se impună aici. Localnicii au boicotat cafeneaua, iar aceasta s-a închis după doar 13 luni de activitate, transmite MEDIAFAX.

Potrivit Express, este vorba despre Dalkey, o localitate situată pe coasta Irlandei, în apropiere de Dublin, supranumită de mulți „Coasta Amalfi a Irlandei”.

Deși zona este plină de restaurante, cafenele și afaceri independente, Starbucks nu mai există în prezent în oraș.

O cafenea a rețelei internaționale s-a deschis în Dalkey în anul 2008, însă s-a închis după 13 luni, după ce localnicii au organizat un boicot în semn de solidaritate cu afacerile locale.

„Nu cred că se potrivește imaginii orașului Dalkey. Cred că era prea mare pentru un loc atât de mic”, a declarat un om de afaceri local.

O zonă populară printre vedete

Dalkey este considerată una dintre cele mai exclusiviste și pitorești zone de pe coasta irlandeză.

Actorul Matt Damon a locuit aici o perioadă, în timpul unor filmări, și a descris zona drept „un basm” și „unul dintre cele mai frumoase locuri” în care a fost.

În regiune au locuit sau au închiriat proprietăți și alte celebrități, precum Bono, Van Morrison, Pierce Brosnan, Mel Gibson și Russell Crowe.

Castel medieval și străzi pline de restaurante și librării

Una dintre atracțiile importante ale localității este Castelul Dalkey, construit în jurul anului 1390 și folosit în Evul Mediu ca port.

În prezent, castelul găzduiește o Galerie a Scriitorilor, cu exponate dedicate unor autori celebri care au avut legături cu zona, inclusiv James Joyce.

Orașul este cunoscut pentru străzile înguste cu restaurante, cafenele și librării, dar și pentru traseele de coastă și plimbările cu barca, în timpul cărora pot fi văzuți delfini și foci.