Orășelul de pe „Coasta Amalfi a Irlandei” unde localnicii au boicotat o celebră rețea de cafenele pentru a salva afacerile independente

21 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Pixabay
Un orășel irlandez aflat într-o zonă foarte populară printre turiști și celebrități a devenit cunoscut și pentru faptul că o mare rețea internațională de cafenele nu a reușit să se impună aici. Localnicii au boicotat cafeneaua, iar aceasta s-a închis după doar 13 luni de activitate, transmite MEDIAFAX.

Cafeneaua s-a închis după doar un an

Potrivit Express, este vorba despre Dalkey, o localitate situată pe coasta Irlandei, în apropiere de Dublin, supranumită de mulți „Coasta Amalfi a Irlandei”.

Deși zona este plină de restaurante, cafenele și afaceri independente, Starbucks nu mai există în prezent în oraș.

O cafenea a rețelei internaționale s-a deschis în Dalkey în anul 2008, însă s-a închis după 13 luni, după ce localnicii au organizat un boicot în semn de solidaritate cu afacerile locale.

„Nu cred că se potrivește imaginii orașului Dalkey. Cred că era prea mare pentru un loc atât de mic”, a declarat un om de afaceri local.

O zonă populară printre vedete

Dalkey este considerată una dintre cele mai exclusiviste și pitorești zone de pe coasta irlandeză.

Actorul Matt Damon a locuit aici o perioadă, în timpul unor filmări, și a descris zona drept „un basm” și „unul dintre cele mai frumoase locuri” în care a fost.

În regiune au locuit sau au închiriat proprietăți și alte celebrități, precum Bono, Van Morrison, Pierce Brosnan, Mel Gibson și Russell Crowe.

Castel medieval și străzi pline de restaurante și librării

Una dintre atracțiile importante ale localității este Castelul Dalkey, construit în jurul anului 1390 și folosit în Evul Mediu ca port.

În prezent, castelul găzduiește o Galerie a Scriitorilor, cu exponate dedicate unor autori celebri care au avut legături cu zona, inclusiv James Joyce.

Orașul este cunoscut pentru străzile înguste cu restaurante, cafenele și librării, dar și pentru traseele de coastă și plimbările cu barca, în timpul cărora pot fi văzuți delfini și foci.

Articole / Reportaje
21 mai
Când se taie vița de vie și de ce este atât de importantă această lucrare / Ce poți face cu lăstarii rezultați după plivire
Înălțarea Domnului 2026: ouă roșii, bucate de pomană și tradițiile culinare care se păstrează de Ispas
Cum să crești o recoltă uriașă de cartofi cu efort minim și un spațiu foarte mic / Metoda ingenioasă a unui grădinar a devenit virală
Trupa Metallica donează 90.000 de lei pentru două organizații din București care sprijină persoane vulnerabile și luptă împotriva foametei / Chef Adi Hădean (Social Food): „Metallica a umplut dintotdeauna stadioane, acum ne ajută să umplem și farfurii"
Un start-up american atrage 100 de milioane de dolari pentru servicii de nutriție dedicate utilizatorilor de medicamente pentru slăbit
