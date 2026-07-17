VIDEO | Chef Alexandru Burcă despre începuturile alături de Adi Hădean: „A fost șocul care m-a făcut să învăț mai bine”

17 iul. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Întoarcerea în România și angajarea în echipa lui Adi Hădean au reprezentat un moment decisiv în cariera lui Alexandru Burcă. În podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, chef-ul spune că atunci a realizat cât de multe mai avea de învățat.

El povestește că venea după experiențe în străinătate, însă contactul cu o bucătărie profesionistă din România l-a făcut să înțeleagă diferența dintre pasiune și performanță.

„M-am angajat la Adi Hădean și atunci a fost șocul. Mi-am dat seama că trebuie să învăț mai bine”, spune Burcă.

Chef-ul îl consideră pe Adi Hădean mentorul care i-a influențat decisiv parcursul profesional.

Puteți urmări interviul complet pe YouTube G4Food sau AICI.

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