În Istanbul poți bifa într-un weekend toate obiectivele celebre și tot vei pleca cu impresia că ai văzut doar o mică parte din oraș. Adevărata experiență începe însă în farfurie. De la un mic dejun care pare nesfârșit, la restaurante de cartier cu rețete vechi de sute de ani și cine pe malul Bosforului, fiecare masă spune câte ceva despre istoria și cultura Turciei.

Am petrecut trei zile în Istanbul și am încercat să descoperim orașul prin gusturile lui.

Acest reportaj a fost realizat în urma unei vizite de documentare în Istanbul, organizată cu sprijinul companiei aeriene AnimaWings și al Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia.

Ziua 1. Bucătăria din Antakya, într-un cartier plin de viață

Prima oprire după aterizare a fost cartierul Pera, unul dintre cele mai animate din partea europeană a orașului. După check-in la Palazzo Donizetti Hotel, am mers la Antiochia Restaurant, un local cunoscut pentru preparatele specifice regiunii Antakya, din sudul Turciei.

Aici nu găsești kebaburile cu care majoritatea turiștilor asociază bucătăria turcească. Meniul este construit în jurul preparatelor tradiționale din Hatay, una dintre cele mai apreciate regiuni gastronomice ale țării.

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Am început cu o serie de mezze, aperitive care se pun în mijlocul mesei și se împart între toți cei prezenți.

Printre cele care ne-au rămas în minte s-au numărat:

Haydari, un iaurt foarte gros, amestecat cu usturoi, mărar și ulei de măsline.

Muhammara, pastă din ardei copți, roșii și nucă, cu un gust ușor dulceag și picant.

Salata cu rucola și rodie.

Măsline intens aromate.

A fost una dintre acele mese în care aperitivele sunt atât de bune încât aproape uiți că urmează felul principal.

Ziua 2. Un mic dejun turcesc care ține loc de prânz

Dacă există o experiență pe care nu ar trebui să o ratezi în Istanbul, aceasta este micul dejun.

La restaurantul Loi Bosphorus Rooftop, cu vedere spre Bosfor, masa a început cu zeci de farfurii mici aduse una după alta.

Pe masă au apărut mai multe tipuri de brânzeturi, ouă fierte stropite cu ulei de măsline și presărate cu boia și oregano, menemen, celebra omletă cu roșii și ardei, kaymak cu miere, sucuk, ardei copți, măsline, gemuri, pâine caldă, croissante și piși, un aluat prăjit asemănător gogoșilor noastre, dar fără zahăr.

Un alt preparat care merită încercat este kuymak, făcut din mălai fin, unt și o brânză locală care se întinde spectaculos atunci când este servită fierbinte.

Este un mic dejun care durează aproape două ore și după care nu mai simți nevoia de prânz.

Ulterior, am pornit spre Galataport, noul terminal de croaziere al orașului, dar și cel mai vechi local unde se vinde baklava, apoi către Piața de condimente.

Paradisul mirodeniilor

În Spice Market este imposibil să nu te oprești la standurile pline cu ceaiuri, fructe uscate, rahat și mirodenii.

Aici am descoperit amestecuri de condimente pregătite pentru aproape orice preparat, de la pește și carne până la legume sau cafea.

Paprika afumată, sumac, za’atar, chimion, fulgi de ardei Aleppo și numeroase tipuri de piper sunt doar câteva dintre ingredientele care dau personalitate bucătăriei turcești.

După o oprire la Moscheea Rüstem Pașa, celebră pentru faianța Iznik, am continuat spre Balat, cartierul cu case colorate, cafenele mici și străduțe care par desprinse dintr-un film.

Seara ne-a prins în Ortaköy, chiar pe malul Bosforului, la Ruby Restaurant.

Podul Bosfor luminat și vasele care trec continuu transformă locul într-unul dintre cele mai frumoase pentru cină. Fun fact: nu e este neobșnuit ca în acest loc să asiști live la o cerere în căsătorie.

Eu am ales biban de mare marinat, servit foarte simplu, cu ulei de măsline, ierburi aromatice și ardei iute.

La începutul mesei au sosit și câteva aperitive clasice: hummus, patlıcan ezme, o salată fină de vinete, mucver, chiftele din dovlecel cu iaurt, și kısır, varianta turcească de bulgur condimentat.

Ziua 3. Între palate, bazar și mâncare ca acasă

Ultima zi a început la Turnul Galata, înainte ca zona să fie aglomerată de turiști.

Am coborât apoi pe lângă faimoasele Scări Camondo, construite în secolul al XIX-lea de una dintre cele mai influente familii evreiești din Imperiul Otoman.

Din Karaköy am traversat Bosforul cu feribotul spre Üsküdar, o experiență care costă foarte puțin (circa un euro) și oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra Istanbulului.

Am vizitat Palatul Beylerbeyi, reședința de vară a sultanilor otomani, apoi cartierul Kuzguncuk, unde casele din lemn și cafenelele liniștite contrastează complet cu agitația din centrul orașului.

La prânz am făcut o oprire la Kanaat Lokantası, una dintre acele cantine unde localnicii vin pentru mâncarea gătită în stil tradițional. Preparatele sunt simple, porțiile generoase, iar atmosfera este complet diferită de cea din restaurantele turistice.

După-amiaza am revenit în orașul vechi pentru o plimbare prin Marele Bazar, Basilica Cistern, Hipodrom, Hagia Sophia și Moscheea Albastră.

Seara am traversat din nou Bosforul, de această dată spre Kadıköy, cartierul preferat de mulți locuitori ai Istanbulului.

Cina la Viktor Levi Wine House a fost un final potrivit pentru cele trei zile petrecute în oraș, într-o grădină liniștită, departe de aglomerația zonelor turistice.

Nicio masă fără… ceai

Înainte de această călătorie ne așteptam la multe preparate grele și foarte condimentate. Realitatea a fost diferită.

Am descoperit o bucătărie în care legumele, iaurtul, uleiul de măsline, verdețurile și peștele au un rol la fel de important ca preparatele din carne. Mezzele sunt omniprezente, mesele se iau fără grabă, iar ingredientele sunt foarte proaspete.

Poate tocmai acesta este farmecul Istanbulului. Dincolo de palate, moschei și bazaruri, orașul se înțelege cel mai bine atunci când te așezi la masă și lași farfuriile să spună povestea locului.

Și încă ceva. Dacă la noi există vorba „nicio masă fără pește”, în Turcia ai putea spune fără să greșești „nicio masă fără ceai”. Indiferent că este vorba despre micul dejun, prânz sau cină, ceaiul negru, servit în paharele sale în formă de lalea, este prezent aproape de fiecare dată.