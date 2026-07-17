Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit o carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine la nivel național, după confirmarea unui focar de pestă a micilor rumegătoare (PMR) într-o exploatație din județul Mureș. Măsura a fost decisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Centrul Național de Combatere a Bolilor, în încercarea de a limita răspândirea virusului și de a proteja efectivele de animale din întreaga țară, arată G4Media.ro.

Autoritățile precizează că pesta micilor rumegătoare este o boală virală extrem de contagioasă pentru oi și capre, însă nu se transmite la om și nu afectează siguranța alimentelor.

Mișcarea oilor și caprelor este suspendată timp de 30 de zile

Pe durata carantinei, toate deplasările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate. Există o singură excepție: transportul direct către abator este permis doar cu aprobarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), în baza unei solicitări scrise și după verificarea condițiilor sanitar-veterinare.

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Planurile concrete de aplicare a restricțiilor vor fi stabilite la nivelul fiecărui județ de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și vor putea fi adaptate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Restricții și la pășunat

Măsurile impuse nu vizează doar transportul animalelor. Autoritățile au interzis pășunatul în zonele afectate și utilizarea aceleiași pășuni de către turme aparținând unor crescători diferiți, pentru a reduce riscul transmiterii virusului între efective.

În paralel, gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a colecta și transporta de urgență la laboratoarele DSVSA cadavrele de rumegătoare și porcine găsite în sălbăticie, iar primăriile trebuie să asigure logistica necesară pentru neutralizarea în siguranță a animalelor moarte în exploatațiile afectate.

ANSVSA avertizează că transporturile de animale fără documente sanitar-veterinare sau efectuate cu mijloace de transport neautorizate vor fi sancționate sever.

Pe lângă amenzi, autoritățile pot dispune confiscarea atât a animalelor transportate ilegal, cât și a autovehiculelor folosite pentru transport. Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica filtrele rutiere pentru depistarea transporturilor clandestine.

Primele sancțiuni au fost deja aplicate

În județul Satu Mare, inspectorii DSVSA au efectuat, în perioada 10-17 iulie, 91 de controale în exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare. În urma verificărilor au fost aplicate două sancțiuni: o amendă de 2.400 de lei și un avertisment, ambele pentru înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

ANSVSA le solicită fermierilor să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate și să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă semne de boală sau mortalitate în rândul animalelor.

Potrivit autorităților, măsurile sunt necesare pentru a limita răspândirea virusului, care își pierde contagiozitatea în aproximativ 21 de zile. Carantina de 30 de zile este considerată o măsură de siguranță menită să contribuie la stingerea focarelor și la reluarea cât mai rapidă a activităților normale din sectorul ovin și caprin.