Puține fructe anunță vara mai bine decât un pepene bine copt. Dulce, zemos și răcoritor, el devine ingredientul principal al meselor din zilele toride, fie că este servit simplu, într-o salată sau într-un desert rapid.

În această perioadă, în magazinele Carrefour au ajuns primele loturi de pepeni românești, proveniți exclusiv de la producători locali. Este începutul unui sezon în care oferta de fructe și legume cultivate în România se extinde de la o săptămână la alta, iar cumpărătorii pot alege produse recoltate la maturitate și ajunse rapid la raft.

Pepeni românești recoltați la maturitate

Pepenii provin din programul Grădina Noastră, din zona Însurăței, una dintre regiunile cunoscute pentru culturile de pepeni. Cu peste 20 de ani de experiență și aproximativ 100 de hectare cultivate, producătorii locali obțin mai multe soiuri apreciate de consumatori: pepene verde, pepene cu miez galben, pepene cu puțini sâmburi, pepene cu pată neagră, Charleston, Galia și Raymond.

Fructele sunt recoltate doar atunci când ating maturitatea optimă, cu un nivel de zahăr (BRIX) de 12-13%, pentru un gust dulce și o textură zemoasă. Ajung în magazine în cel mult 24 de ore de la recoltare și sunt cultivate în solurile nisipoase din zona Însurăței, fără utilizarea erbicidelor chimice pe parcursul perioadei de creștere.

Vara aduce la raft și alte produse românești

Sezonul nu înseamnă doar pepeni. În magazinele Carrefour se găsește o gamă largă de fructe și legume românești provenite de la producători locali: afine, căpșune, cireșe, porumb, cartofi noi, castraveți, vinete, dovlecei, fasole galbenă, ardei gras, ardei kapia, roșii roz, cherry, inimă de bou, roma și prunișoare, dar și verdețuri precum salată, mărar, mentă, țelină, leuștean și ceapă verde.

Carrefour dezvoltă una dintre cele mai ample rețele de producători locali din retailul modern, colaborând cu peste 2.000 de fermieri, legumicultori și artizani din România, prin programe dedicate precum Grădina Noastră, Drag de România, Poftim Brânza Românească, Creștem România BIO, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Trei idei simple pentru mesele verii

Pepenele este unul dintre ingredientele care pot transforma rapid o masă într-una ușoară și răcoritoare. Iată câteva combinații care pot fi pregătite în câteva minute, folosind și produse marcă proprie Carrefour, multe dintre ele disponibile la prețuri sub 10 lei.

Salată cu pepene, telemea și mentă

Cuburile de pepene se amestecă cu Telemea de vacă Carrefour Classic sau Telemea de Ibănești Drag de România, frunze proaspete de mentă și puțin ulei de măsline. Se poate adăuga și castravete românesc pentru un plus de prospețime.

Desert cu pepene și iaurt grecesc

Pepenele rece se servește alături de Iaurt specific grecesc 10% Carrefour Classic, câteva afine românești și frunze de mentă. Este un desert răcoritor, bogat în proteine și potrivit pentru zilele foarte calde.

Smoothie de vară

Pepenele se mixează cu Chefir Carrefour Classic, câteva cuburi de gheață și mentă proaspătă. Rezultatul este o băutură hidratantă, potrivită pentru micul dejun sau pentru o gustare de după-amiază.

Produse românești și ingrediente accesibile

Pentru aceste preparate, Carrefour oferă numeroase produse marcă proprie la prețuri accesibile, multe dintre ele sub 10 lei, precum Iaurt Carrefour Classic, Chefir Carrefour Classic, Lapte Carrefour Classic, Brânză Făgăraș Drag de România, Telemea de vacă Carrefour Classic, Telemea de Ibănești Drag de România, Mozzarella rasă Carrefour Classic și alte produse din gamele Carrefour Classic și Drag de România.

Vara este perioada în care oferta de produse locale este cea mai bogată, iar alegerea fructelor și legumelor românești înseamnă acces la produse recoltate în sezon, ajunse rapid în magazine și pregătite să fie transformate în preparate simple, potrivite pentru mesele în familie.