12 iul.
Un portofoliu unic cu vinuri medaliate din România, Bulgaria și Republica Moldova. Un showroom de destinații, gusturi și experiențe la Craiova – un eveniment unde poți fi și tu, să te delectezi cu vinuri, beri și brânzeturi artizanale, discuții bune și tot felul de noutăți și oportunități. Afli despre toate aici, de la Cezar Ioan (Vinul.ro)
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți