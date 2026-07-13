Un portofoliu unic cu vinuri medaliate din România, Bulgaria și Republica Moldova. Un showroom de destinații, gusturi și experiențe la Craiova – un eveniment unde poți fi și tu, să te delectezi cu vinuri, beri și brânzeturi artizanale, discuții bune și tot felul de noutăți și oportunități. Afli despre toate aici, de la Cezar Ioan (Vinul.ro)