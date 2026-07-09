Colagenul este una dintre proteinele esențiale pentru structura pielii. El contribuie la fermitate, elasticitate și la menținerea unui aspect neted.

Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de colagen scade treptat, iar procesul poate fi accelerat de expunerea excesivă la soare, stres, somnul insuficient și factorii de mediu. Rezultatul poate fi o piele mai puțin fermă, mai predispusă la apariția liniilor fine și cu un aspect mai puțin luminos. Alimentația nu poate opri procesul natural de îmbătrânire. Totuși, o dietă bogată în nutrienți poate furniza organismului aminoacizii, vitaminele și mineralele necesare pentru sinteza normală a colagenului și pentru protejarea țesuturilor.

Unele alimente conțin colagen, în timp ce altele furnizează nutrienți implicați în producerea sau protejarea acestei proteine. Cinci dintre ele pot fi incluse cu ușurință în alimentația de vară, arată shefinds.com.

Afinele

Afinele sunt mici, dar au un conținut important de compuși antioxidanți. Aceștia pot ajuta organismul să combată stresul oxidativ, unul dintre procesele implicate în deteriorarea structurilor celulare și în îmbătrânirea pielii. Culoarea albastru-violet a fructelor este dată de antocianine. Acestea sunt pigmenți vegetali cu proprietăți antioxidante, studiați pentru capacitatea lor de a contracara efectele radicalilor liberi.

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Radicalii liberi pot contribui la deteriorarea colagenului existent. Din acest motiv, alimentele bogate în antioxidanți pot avea un rol indirect în protejarea structurilor care mențin fermitatea și elasticitatea pielii.

Afinele pot fi consumate simple sau adăugate în iaurt, terci de ovăz și salate. Vara, pot reprezenta și o gustare ușoară, fără a necesita preparare.

Supa de oase

Supa de oase este unul dintre cele mai cunoscute alimente asociate cu aportul alimentar de colagen. Ea este obținută prin fierberea îndelungată a oaselor și țesuturilor conjunctive animale. În timpul preparării, componente din țesuturile conjunctive trec în lichid. Supa poate furniza, de asemenea, aminoacizi precum glicina și prolina, pe care organismul îi utilizează în procesele de construire și menținere a colagenului.

Acesta este un aspect important, deoarece organismul nu folosește pur și simplu colagenul alimentar pentru a-l transporta direct în piele. Proteinele sunt descompuse în timpul digestiei în peptide și aminoacizi, care pot fi ulterior utilizați în diferite procese biologice.

Prin urmare, supa de oase poate reprezenta o sursă de proteine și de componente implicate în formarea țesuturilor. Totuși, efectul final asupra pielii depinde de alimentația generală și de numeroși alți factori.

Citricele

Portocalele, lămâile, grepfrutul și alte citrice furnizează vitamina C. Acest nutrient are un rol esențial în procesul normal de sinteză a colagenului. Organismul are nevoie de vitamina C pentru etapele biochimice prin care formează și stabilizează fibrele de colagen. Atunci când aportul este insuficient, producția normală a acestei proteine poate fi afectată. Din acest motiv, alimentele bogate în vitamina C sunt importante pentru sănătatea pielii și a țesuturilor conjunctive. Citricele reprezintă una dintre cele mai accesibile surse alimentare.

Ele pot fi consumate ca atare sau adăugate în salate și alte preparate. Totuși, sucul de fructe nu este echivalent din punct de vedere nutrițional cu fructul întreg, mai ales în ceea ce privește aportul de fibre.

Somonul

Somonul poate susține sănătatea pielii prin mai multe mecanisme. În primul rând, furnizează proteine de calitate, iar acestea asigură aminoacizi necesari organismului pentru numeroase procese de sinteză. Printre aceste procese se află și formarea proteinelor structurale. O alimentație cu un aport adecvat de proteine este importantă pentru menținerea țesuturilor, inclusiv a pielii.

Somonul este și o sursă importantă de acizi grași Omega-3. Aceștia sunt cunoscuți pentru rolul lor în reglarea proceselor inflamatorii din organism.

Inflamația persistentă și stresul oxidativ pot contribui la degradarea structurilor pielii. Unele cercetări au analizat și legătura dintre acizii grași Omega-3, hidratarea pielii și elasticitatea acesteia.

Prin urmare, somonul nu trebuie privit ca un aliment care „produce” direct colagen. Beneficiul său potențial vine din combinația de proteine, aminoacizi și grăsimi sănătoase.

Legumele cu frunze verzi

Spanacul, kale și mangoldul furnizează mai mulți nutrienți importanți pentru sănătatea pielii. Printre aceștia se numără vitamina C și diferiți compuși cu acțiune antioxidantă. Vitamina C participă direct la sinteza normală a colagenului. Antioxidanții, în schimb, pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Legumele cu frunze verzi aduc și alți micronutrienți importanți pentru funcționarea organismului. Din acest motiv, includerea lor regulată în dietă poate susține sănătatea generală, nu doar aspectul pielii. Ele pot fi consumate în salate, supe, omlete sau preparate calde. Diversitatea este importantă, deoarece diferitele legume oferă combinații diferite de vitamine și compuși vegetali.

Alimentația poate susține colagenul, dar nu poate opri îmbătrânirea

Niciun aliment nu poate preveni complet apariția ridurilor și nici nu poate opri procesul natural de îmbătrânire. Producția de colagen scade odată cu vârsta, iar aspectul pielii este influențat de numeroși factori.

Expunerea la radiațiile ultraviolete, fumatul, stresul, somnul insuficient și factorii de mediu pot accelera degradarea colagenului. Genetica joacă, de asemenea, un rol important.

O alimentație echilibrată poate însă furniza organismului nutrienții necesari pentru procesele normale de regenerare și sinteză. Proteinele oferă aminoacizi, vitamina C este esențială pentru formarea colagenului, iar antioxidanții pot contribui la protejarea structurilor existente împotriva stresului oxidativ.