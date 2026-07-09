09 iul.
Taco Bell a deschis primul său hub de vară din România în cadrul complexului de entertainment Nibiru din Costinești, unde va opera un restaurant sezonier în perioada 8 iulie – 30 august. Unitatea va deservi atât vizitatorii Nibiru, cât și participanții la festivalul Beach, Please!, a anunțat joi compania.
Deschiderea reprezintă a șasea inaugurare realizată de Sphera Franchise Group în 2026 și al doilea restaurant Taco Bell deschis în acest an.
Potrivit companiei, investiția totală în restaurantele Taco Bell și KFC din Nibiru depășește 1,2 milioane de euro.
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