Uleiul de măsline este unul dintre produsele care nu lipsesc din multe bucătării, însă puțini consumatori știu că modul în care îl păstrează poate influența semnificativ gustul, aroma și proprietățile sale. Deși nu se alterează la fel ca alimentele perisabile, uleiul de măsline își poate pierde treptat calitatea dacă este expus la lumină, căldură sau aer.

În podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, Cătălin Adam, fondatorul Eliada, a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac consumatorii și cum poate fi păstrat corect un ulei de măsline.

Uleiul de măsline nu se strică, dar se degradează

Mulți consumatori cred că un ulei de măsline este bun atât timp cât nu și-a depășit termenul de valabilitate. În realitate, lucrurile sunt puțin mai complicate.

„Uleiul de măsline nu se strică în sensul în care se strică laptele. Adică nu poți să spui că ai cumpărat un ulei de măsline stricat, că s-a stricat. Uleiul de măsline se depreciază, își pierde calitățile și râncezește. O să te alegi cel mult cu un ulei cu un gust mai neplăcut, dar care nu cred că îți va da vreo problemă gravă de sănătate. Totuși își pierde foarte mult din calități”, a explicat Cătălin Adam.

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Din acest motiv, producătorii recomandă consumul uleiului într-un anumit interval de timp.

„Există un best before sau «a se consuma de preferință înainte de». De obicei, pentru uleiurile de calitate, acest termen este de 18-24 de luni. Noi oferim pentru uleiurile noastre o durată de viață de 18 luni”, a precizat fondatorul Eliada.

De ce își pierde proprietățile în timp

Potrivit lui Cătălin Adam, durata de viață a unui ulei este influențată inclusiv de aciditatea sa inițială.

„Totul pleacă de la aciditatea inițială a uleiului de măsline, acea aciditate chimică despre care vorbeam. Aciditatea crește în timp. Dacă plec de la o aciditate de 0,2 și aceasta crește constant, după o anumită perioadă uleiul nu va mai îndeplini condițiile pentru a fi considerat extravirgin. Practic, în timp, un ulei extravirgin devine virgin și apoi continuă procesul de degradare.”

Acesta spune că tocmai din acest motiv uleiul de măsline este un produs care ar trebui consumat relativ proaspăt.

Ce temperatură este ideală pentru păstrarea uleiului de măsline

Condițiile de depozitare joacă un rol esențial în menținerea calității.

„Sunt recomandate recipiente de culoare închisă, cât mai opace posibil. Uleiul trebuie păstrat la temperaturi undeva între 16 și 22 de grade. Sub 16 grade este posibil să înceapă să se solidifice, ceea ce este absolut normal pentru un ulei de calitate. Unele tipuri încep să se solidifice chiar sub 12-14 grade. Pe de altă parte, peste 24 de grade deja își degajă foarte mult din arome și începe să lucreze mai repede”, a explicat antreprenorul.

Cu alte cuvinte, păstrarea sticlei lângă aragaz, lângă cuptor sau într-un loc expus frecvent la soare nu este cea mai bună idee.

Aerul este unul dintre cei mai mari dușmani ai uleiului

Un alt aspect ignorat de mulți consumatori este contactul cu oxigenul.

„Este recomandat să fie cât mai puțin aer în recipientul respectiv, pentru ca uleiul să aibă cât mai puține interacțiuni cu oxigenul. Cu cât volumul de aer este mai mare în recipient, cu atât procesele de oxidare au loc mai repede”, a explicat Cătălin Adam.

Din acest motiv, specialistul recomandă alegerea unor recipiente adaptate consumului real al fiecărei familii.

„Dacă știți că folosiți o jumătate de litru pe săptămână, luați o jumătate de litru. Dacă știți că folosiți un litru, luați un litru. Ideea este să cumpărați cantitatea pe care o consumați într-un interval rezonabil și să evitați situația în care aceeași sticlă stă deschisă foarte mult timp.”

Ce ambalaj recomandă specialiștii

Pentru consumatorii care folosesc cantități mai mari de ulei există și soluții mai eficiente decât recipientele clasice.

„Există recipiente speciale asemănătoare sistemului bag-in-box, realizate din materiale multistratificate. Acestea nu permit pătrunderea luminii, nu permit pătrunderea aerului și protejează foarte bine produsul. Prin robinetul respectiv nu intră oxigenul, iar acesta este unul dintre cele mai importante avantaje.”

În opinia sa, cheia este protejarea uleiului de cei trei factori care accelerează degradarea.

„Salvezi în felul acesta de trei dușmani naturali: aerul, lumina și căldura”, a concluzionat fondatorul Eliada.