O amplă acțiune de control interinstituțional a început în Delta Dunării, având ca scop verificarea legalității activităților agricole și a transporturilor de cereale desfășurate de firmele private și persoanele fizice autorizate. Pentru prima dată, o comisie mixtă formată din reprezentanți ai 14 instituții județene colaborează pentru a asigura respectarea normelor legale din Rezervație, anunță Agerpres.

Ordinul de constituire a acestei comisii, emis de Prefectura Județului Tulcea, vizează verificarea unei suprafețe de aproape 3.000 de hectare de teren aflate în administrarea Consiliului Județean (CJ) Tulcea.

Suspiciuni de activități ilegale și utilizare de substanțe interzise

Decizia activării acestei comisii de control vine în urma unor sesizări legate de continuarea activităților economice pe terenuri ale căror contracte de concesiune fac în prezent obiectul unor litigii în instanță.

„Există niște probleme pe niște terenuri concesionate de CJ. Mai târziu, contractele de concesiune au fost atacate în instanță. Au apărut sesizări potrivit cărora acolo în continuare se desfășoară activități economice. Unele persoane spun că au auzit că acolo se folosesc și substanțe interzise în agricultura din rezervație. Astăzi, colegii mei au fost pe teren și au luat probe”, a declarat prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, pentru AGERPRES.

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Zonele vizate de verificări

Inspectorii din domeniile siguranței publice, navigației, mediului și agriculturii s-au deplasat în teren pentru a preleva probe și a analiza documentele. Verificările se concentrează pe trei perimetre cheie din Deltă, însumând 2.930 de hectare:

Zona Sireasa: 1.200 de hectare

Zona Tătaru: 1.410 hectare

Zona Pardina: 320 de hectare

Conform calendarului stabilit de prefectul Eugen Terente, toate structurile implicate în această acțiune comună au obligația de a centraliza datele și de a prezenta un raport final cu rezultatele investigațiilor joi, 16 iulie.