Ciocolata și vinul roșu formează una dintre cele mai seducătoare combinații din patiserie. Pentru un chec cu adevărat catifelat și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos, smântâna proaspătă și iaurtul de 10 de la Lăptăria cu Caimac transformă o rețetă simplă într-un desert festiv, catifelat și plin de savoare.

Untul cel lăptos are o aromă intensă de lapte și un conținut stabil de grăsime, ceea ce îl face să se topească uniform în aluat, îl frăgezește și îi dă acea textură moale, dar densă, clasică pentru checurile cu ciocolată.

Iaurtul de 10, fiind dens și cremos, cu aciditate naturală echilibrată, activează agenții de creștere, ajută checul să capete volum și o textură pufoasă, dar stabilă, rotunjește savoarea ciocolatei și previne uscarea, menținând checul umed chiar și a doua zi. În plus, aciditatea discretă intensifică aromele de ciocolată, așa cum se întâmplă și în rețetele clasice de brownies.

Împreună, aceste produse, minim procesate, cu aromă autentică de lapte și grăsimi de calitate, transformă un chec obișnuit într-unul mai fraged, mai umed și mult mai gustos. Aroma intensă a pudrei de cacao se îmbină cu notele aromate ale vinului și parfumul discret al mirodeniilor, oferind un desert elegant și surprinzător, ideal pentru o seară liniștită acasă sau pentru o masă festivă cu cei dragi. Frișca, din smântână proaspătă, aduce bogăție și un gust dulceag, fructele de pădure adaugă prospețime și echilibru, în timp ce textura moale te cucerește cu fiecare felie.

O rețetă simplă, cu un rezultat spectaculos, care aduce un strop de rafinament în perioada magică a sărbătorilor.

Ingrediente:

110g Untul cel lăptos de la Lăptăria cu Caimac

170g zahăr tos

1 ou

150ml vin roșu sec

60g iaurt de 10 Lăptăria cu Caimac (10% grăsime)

1 linguriță scorțișoară

¼ linguriță pudră anason

¼ linguriță nucșoară

150g făină

30g amidon

80g cacao

¼ linguriță bicarbonat

1 linguriță praf de copt

75g ciocolată neagră

Pentru decor:

150ml smântână proaspătă Lăptăria cu Caimac

fructe de pădure (zmeură și coacăze roșii)

zahăr pudră

Mod de preparare: