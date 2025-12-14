Ciocolata și vinul roșu formează una dintre cele mai seducătoare combinații din patiserie. Pentru un chec cu adevărat catifelat și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos, smântâna proaspătă și iaurtul de 10 de la Lăptăria cu Caimac transformă o rețetă simplă într-un desert festiv, catifelat și plin de savoare.
Untul cel lăptos are o aromă intensă de lapte și un conținut stabil de grăsime, ceea ce îl face să se topească uniform în aluat, îl frăgezește și îi dă acea textură moale, dar densă, clasică pentru checurile cu ciocolată.
Iaurtul de 10, fiind dens și cremos, cu aciditate naturală echilibrată, activează agenții de creștere, ajută checul să capete volum și o textură pufoasă, dar stabilă, rotunjește savoarea ciocolatei și previne uscarea, menținând checul umed chiar și a doua zi. În plus, aciditatea discretă intensifică aromele de ciocolată, așa cum se întâmplă și în rețetele clasice de brownies.
Împreună, aceste produse, minim procesate, cu aromă autentică de lapte și grăsimi de calitate, transformă un chec obișnuit într-unul mai fraged, mai umed și mult mai gustos. Aroma intensă a pudrei de cacao se îmbină cu notele aromate ale vinului și parfumul discret al mirodeniilor, oferind un desert elegant și surprinzător, ideal pentru o seară liniștită acasă sau pentru o masă festivă cu cei dragi. Frișca, din smântână proaspătă, aduce bogăție și un gust dulceag, fructele de pădure adaugă prospețime și echilibru, în timp ce textura moale te cucerește cu fiecare felie.
O rețetă simplă, cu un rezultat spectaculos, care aduce un strop de rafinament în perioada magică a sărbătorilor.
Ingrediente:
- 110g Untul cel lăptos de la Lăptăria cu Caimac
- 170g zahăr tos
- 1 ou
- 150ml vin roșu sec
- 60g iaurt de 10 Lăptăria cu Caimac (10% grăsime)
- 1 linguriță scorțișoară
- ¼ linguriță pudră anason
- ¼ linguriță nucșoară
- 150g făină
- 30g amidon
- 80g cacao
- ¼ linguriță bicarbonat
- 1 linguriță praf de copt
- 75g ciocolată neagră
Pentru decor:
- 150ml smântână proaspătă Lăptăria cu Caimac
- fructe de pădure (zmeură și coacăze roșii)
- zahăr pudră
Mod de preparare:
- Mixează într-un bol zahărul cu untul lăsat să se înmoaie la temperatura camerei, până obții un amestec ca o cremă. Adaugă oul întreg și mixează să îl încorporezi.
- Adaugă vinul roșu și iaurtul și continuă să mixezi.
- Într-un bol separat cerne făina, cacaua, amidonul, praful de copt și bicarbonatul.
- Adaugă ingredientele uscate peste cele umede și încorporează-le. La final pune și ciocolata neagră tocată bucăți și mirodeniile.
- Toarnă aluatul într-o tavă de chec 22x11cm tapetată cu hârtie de copt.
- Coace checul în cuptorul preîncălzit la 165C timp de 60-70 de minute până când o scobitoare înfiptă în el iese curată.
- Lasă checul să se răcorească timp de 10 minute în tavă, apoi scoate-l pe un grătar să se răcească de tot.
- Pentru decor, bate smântâna rece cu un mixer până când obții o frișcă tare. Întinde la suprafața checului un strat de frișcă, decorează cu fructe de pădure și pudrează cu zahăr.